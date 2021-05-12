Bolu'da 10 bin 359 aileye nakdi yardım yapıldı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan'da 10 bin 359 aileye 7 milyon 259 bin 866 lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi. Vali Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanda ikram, sevgi, saygı, hediyeleşme, yardımlaşma ve komşuların yeniden hatırlanması gibi birçok manevi değerin daha etkin şekilde harekete geçirildiğini belirtti.

Ümit, Bolu Valiliği organizesinde iş insanları ve yardımsever vatandaşların katkılarıyla her gün Kızılay çalışanlarının, Kızılay gönüllüleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllülerinin iş birliği içerisinde 800 vatandaşa toplamda 24 bin porsiyon yemek hazırlanarak evlerine kadar teslim edildiğini kaydetti.

İl Genelinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile diğer sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan yardımlara değinen Ümit, şu bilgileri paylaştı:

"İlimiz genelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından toplamda 9 bin 916 aileye 7 milyon 54 bin 866 lira nakdi, 2 bin 584 aileye ise gönüllü iş insanlarımızdan temin ettiğimiz 2 bin 584 kuru gıda kolisi ulaştırılmıştır. Bunların içerisinde engelli, öksüz, yetim ve kimsesiz dezavantajlı vatandaşlarımıza pozitif manada özel önem verilmiştir. Diğer yandan İHH, Kızılay, Ticaret ve Sanayi Odası gibi STK'lar ile iş insanlarımız tarafından 443 aileye 205 bin lira nakdi yardım, 5 bin 37 aileye kuru gıda kolisi, 314 öğrenciye ise 959 parça kıyafet yardımı yapılmıştır. İl genelinde toplamda 10 bin 359 aileye 7 milyon 259 bin 866 lira, 7 bin 621 aliye 7621 kuru gıda kolisi, 314 öğrenciye 959 parça kıyafet yardımı gerçekleştirilmiştir. Oda başkanları aracılığıyla veya kendileri tarafından doğrudan Valiliğimize bildirilen 94 esnafımıza gıda yardımı, 139 vatandaşımıza 1000'er lira sosyal destek yardımı, 2 bin 974 vatandaşımıza 3 milyon 271 bin 400 lira kapanma yardımı olmak üzere 3 bin 207 esnafımıza ve/veya vatandaşımıza 3 milyon 451 bin 700 lira pandemiyle ilgili sosyal yardım yapılmıştır."

Ümit, Vefa Sosyal Destek Gruplarının ramazanda 65 yaş üstü evinde tek başına yaşayan, kronik rahatsızlığı bulunan ve salgın nedeniyle evlerinde karantinada bulunan vatandaşların 500 gıda, 403 ilaç, 717 alışveriş, 1651 fatura ödemesi ve banka işlemleri, 377 sağlık hizmeti ve 778 rehberlik, taşıma ve kargo talepleri olmak üzere toplam 4 bin 457 talebini yerine getirdiğini aktardı.

Vali Ümit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından arz fazlası patates ve soğanların üreticiden satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere iletilmesi projesi kapsamında ise 551 ton patates ve 143 ton soğanın 9 bin 406 aileye evlerinde teslim edildiğini ifade etti.