  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bolu Tüneli trafiğe açık mı? Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Düzce girişi açıldı mı?
Yerel

Bolu Tüneli trafiğe açık mı? Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Düzce girişi açıldı mı?

Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştı. Sürücüler Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinin trafiğe açılıp açılmadığını sorguluyor. Peki Bolu Tüneli trafiğe açık mı? Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Düzce girişi açıldı mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-04 16:39:00 - 2022-04-04 16:41:59
Bolu Tüneli trafiğe açık mı? Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Düzce girişi açıldı mı?

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde 2 Nisan'da akşam saatlerinde heyelan meydana gelmişti. Meydana gelen heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldı. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapana yolun açılması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. Karayolları ekiplerince yolun iki kesiminde, refüjde ve tünel tüplerinin üst kısmında bulunan toprak yığınları iş makinelerinin yardımı ile kaldırıldı.

Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı mı?

Çalışmaların son aşamasında ise zeminde bulunan çamur temizlendikten sonra yol yıkandı. Yıkama çalışmasının sona ermesiyle birlikte ulaşım yaklaşık 44 saat sonra çift yönlü iki şeritten açıldı. Abant ve Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna verilen trafik, yoldaki dubaların kaldırılmasıyla otoyola yönlendirildi. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım kontrollü bir şekilde çift şeritten sağlanmaya başlandı. Yolun açılmasıyla birlikte trafik dron ile havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay