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Eğitim

Bolu Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanları taban puanları

Bolu Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanları taban puanları LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Yiyecek içecek sektöründe meslek sahibi olmak isteyen öğrenciler LGS tercihlerinde Anadolu Meslek Programı adı altında verilen eğitimdir. Peki, Bolu Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanları taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir?

Yeniakit Publisher
2020-08-10 20:56:00 -
Bolu Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanları taban puanları

Bolu Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanları taban puanları. Bolu Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanları yüzdelik dilimleri açşılık okumak isteyen öğrenciler tarafından ilgi görüyor.

Bolu Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanları

TÜM LİSELERİN BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih yapacak olan öğrencilere rehberlik etmek amacıyla MEB tarafından 2019 yılında ilk kez Tercih Rehberi hayata geçirilmiş, bu rehber 2020 yılında da yoğun bir şekilde kullanılmıştır.

Merkezi Tercih Robotuyla birlikte Yerel yerleştirme tercihlerine destek olmak için geliştirilen Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi aracılığıyla öğrenciler, ikamet adreslerine göre tercih edebilecekleri okulları “Kayıt Alanı”, “Komşu Kayıt Alanı” ve “Diğer Kayıt Alanı” şeklinde gruplandırılmış olarak görebilmektedir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde tarama sonucunda her bir okulun tercih kodu, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kayıt alanı, kontenjanı ve adres bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları yüzdelik dilimleri
Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları yüzdelik dilimleri

Eğitim

Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları yüzdelik dilimleri

İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri

Eğitim

İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri

İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları LGS 2020 ek tercihleri
İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları LGS 2020 ek tercihleri

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İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları LGS 2020 ek tercihleri

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