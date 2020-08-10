Bolu Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanları taban puanları

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Bolu Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanları

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Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih yapacak olan öğrencilere rehberlik etmek amacıyla MEB tarafından 2019 yılında ilk kez Tercih Rehberi hayata geçirilmiş, bu rehber 2020 yılında da yoğun bir şekilde kullanılmıştır.

Merkezi Tercih Robotuyla birlikte Yerel yerleştirme tercihlerine destek olmak için geliştirilen Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi aracılığıyla öğrenciler, ikamet adreslerine göre tercih edebilecekleri okulları “Kayıt Alanı”, “Komşu Kayıt Alanı” ve “Diğer Kayıt Alanı” şeklinde gruplandırılmış olarak görebilmektedir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde tarama sonucunda her bir okulun tercih kodu, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kayıt alanı, kontenjanı ve adres bilgilerine ulaşılabilmektedir.