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Gündem Bolu Dağı Tüneli açıldı! Artık çok daha güvenli
Gündem

Bolu Dağı Tüneli açıldı! Artık çok daha güvenli

Yeniakit Publisher
2024-09-07 20:32:00 -
Bolu Dağı Tüneli açıldı! Artık çok daha güvenli

Uzatma çalışmasının yapıldığı Bolu Dağı Tüneli beklenenden önce hizmete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından Bolu Dağı Tüneli'nin açılışıyla ilgili, " Ülkemizin en işlek otoyolu, Bolu Dağı’nda yaşanabilecek olası heyelanlara karşı artık çok daha güvenli" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde: Bolu Dağı Tüneli yeniden halkımızın hizmetinde. Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında yaşanan heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün uzatılması için çalışmalara başlamıştık.

İlk ayağını 2023 yılında İstanbul-Ankara yönünde 90 metre uzatarak hizmete açtık. Ankara-İstanbul yönünü de 67 metre uzatıp, planlanandan 12 gün önce BUGÜN hizmete açtık.

Ülkemizin en işlek otoyolu, Bolu Dağı’nda yaşanabilecek olası heyelanlara karşı artık çok daha güvenli. Bolu Dağı Tüneli’mizi kullanan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Daha güvenle, konforla.

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