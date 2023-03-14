Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, Adaylar tarafından ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır.

Başvurular Şahsen yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak0 olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi http://www.ibu.edu.tr web adresinden temin edilecektir.

Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hâl ilan edilen illerden (Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ) başvurmak isteyenlerin belgelendirmek şartıyla posta yolu ile başvuruları kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi herhangi bir hak iddia edemez.

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