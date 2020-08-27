  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Boko Haram katliam yaptı! Bir gecede onlarca insan öldürdü
Dünya

Boko Haram katliam yaptı! Bir gecede onlarca insan öldürdü

Boko Haram terör örgütü ile mücadele eden Nijerya'da bir gecede 75 insanın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 04:55:00 -
Boko Haram katliam yaptı! Bir gecede onlarca insan öldürdü

Afrika ülkesi Nijerya'da ulusal basında yer alan haberlerde, Nijerya Meclisi Ordu Komite Başkanı ve Güney Borno Senatörü Ali Ndume, Borno eyaletine bağlı Maiduguri'de bir programda yaptığı açıklamada, ülkede faaliyet gösteren terörist Boko Haram'ın Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde bir gecede 75 yaşlıyı öldürdüğünü söyledi.

Terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle Gwoza halkının tehlikede olduğunu belirten Ndume, Gwoza'ya gidememekten yakınarak, güvenlik görevlilerinin ellerinden gelenin en iyisini yaptıkların fakat durumun çok kötü oluduğunu söyledi.

Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Aktüel

Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı
Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı

Aktüel

Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya'da 1,9 milyon kişi AIDS taşıyor
Nijerya'da 1,9 milyon kişi AIDS taşıyor

Aktüel

Nijerya'da 1,9 milyon kişi AIDS taşıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'
Gündem

Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'in İyon denizine ilişkin açıklamasının savaş ilanı olduğunu söyledi.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Nihat Hatipoğlu açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Nihat Hatipoğlu açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca, koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı