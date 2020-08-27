Boko Haram katliam yaptı! Bir gecede onlarca insan öldürdü
Boko Haram terör örgütü ile mücadele eden Nijerya'da bir gecede 75 insanın öldürüldüğü ortaya çıktı.
Afrika ülkesi Nijerya'da ulusal basında yer alan haberlerde, Nijerya Meclisi Ordu Komite Başkanı ve Güney Borno Senatörü Ali Ndume, Borno eyaletine bağlı Maiduguri'de bir programda yaptığı açıklamada, ülkede faaliyet gösteren terörist Boko Haram'ın Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde bir gecede 75 yaşlıyı öldürdüğünü söyledi.
Terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle Gwoza halkının tehlikede olduğunu belirten Ndume, Gwoza'ya gidememekten yakınarak, güvenlik görevlilerinin ellerinden gelenin en iyisini yaptıkların fakat durumun çok kötü oluduğunu söyledi.