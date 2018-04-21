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Böke ve Cihaner'in sağ rahatsızlığı

CHP milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner, 'Gelecek İçin Biz' ile bir grup milletvekili adına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:36
Böke ve Cihaner'in sağ rahatsızlığı

Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim kararın alınmasıyla birlikte ittifak ve Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili parti içinde de görüş alışverişini sürdürüyor.

"Son Kurultay’da genel başkan adayı olan Muharrem İnce’yi kabul eden Kılıçdaroğlu, dün gerçekleşen bu görüşmeden sonra CHP milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner ile de bir araya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşme “Gelecek İçin Biz” ve bir grup milletvekili adına yapıldı. Görüşmede Böke ve Cihaner’in beklentileriyle ilgili daha önce yayınladıkları manifestoya da gönderme yapan şu değerlendirmeleri ilettikleri öğrenildi:

Türkiye’yi sağ siyasetin değerleriyle okuyan değil, sosyal demokrasinin ilkeleri ışığında, sınıf temelli, emekten yana, kendi ideolojik çizgisi ve toplum talebi konusunda net bir sol siyaset gerek. OHAL’in kurduğu rejimin kaldırıp demokratik Cumhuriyetin kurulması gerek. Bu süreç de sınıf temelli, sol bir muhalefetle aşılır.

 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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