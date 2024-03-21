Bohay'da dev keşif! 100 milyon ton orta-ağır ham petrol bulundu
Bohay Denizi'nin orta kuzey kesimlerinde, büyük bir petrol rezervi keşfedildi.
Gelişmeyi Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) duyurdu.
Tiencin şehrinin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Çinhuangdao petrol sahasında yeni rezerv bulundu.
100 milyon ton!
Bohay Denizi'nin orta kuzey kesimlerinde, deniz derinliği ortalama 25 metre olan petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol tespit edildi.
Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, CNOOC'tan 8 Mart'ta yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirilmişti. Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapan şirket, 2024'te 700 ila 720 milyon varil petrol çıkarmayı hedefliyor.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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