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Bogota'da bombalı saldırı: En az 10 ölü     

Kolombiya’da polis terfi töreni sırasında bombalı bir saldırı geçekleşti. Başkent Bogota’da meydana gelen terör saldırısında10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı. Devlet Başkanı Ivan Duque, “Teröre boyun eğmeyeceğiz” açıklamasını yaparken saldırıda 80 kilo pentolitin kullandığını kaydetti.

18 Ocak 2019 Cuma 06:13
Bogota'da bombalı saldırı: En az 10 ölü     

Bogota’da bulunan General Santander Polis Okulu’na, terfi töreni sırasında düzenlenen bombalı saldırıda bilanço yükseldi. Yetkililer ölü sayısının 10’a sayısının 54’e yükseldiğini açıkladı.

Şehrin farklı bölgelerinden bile hissedilen patlama yerel saatle 09.30 civarında meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın olduğu saatlerde polis okulunda terfi ve madalya töreni vardı. Yetkililer olayı terörist saldırı olarak nitelendirdi. Başka bir saldırının önlenmesi adına bölgeye giriş yolları kapatıldı.

Görgü tanıkları, polis okuluna gelen bir otomobilin dur ihtarına uymadığı ve daha da hızlanarak aracı tesislerin duvarına çarptırarak patlattığını dile getirdi. Saldırganın da öldüğü olayda kullanılan otomobilin içinde bulunan patlayıcının cinsi henüz saptanamadı.

Gezisini iptal eden Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque başkente geldi. Duque yaptığı ilk açıklamada, “Kolombiya üzgün, ancak şiddete boyun eğmeyecek. Bu sefil bir terör eylemidir” dedi.

Saldırgan tören alanına girmeye çalıştı

Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa ölenlerin sayısının 10’a yükseldiğini, ölenlerden 4’ünün kadın olduğunu açıkladı. Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa ise, “Terör saldırıları; Paris, Madrid, Londra'da da görülüyor. Bu olaydan kimin sorumlu olduğunu gözden geçireceğiz” ifadelerini kullandı. Ağır şekilde yaralanan 6 kişinin, El Tunal Hastanesi'nde acil serviste olduğu bildirildi.

Bombalı terör eylemi sırasında Choco kentinde bulunan Duque, acilen başkente dönerken Quibdo'da gerçekleştirmeyi planladığı Güvenlik Konseyi’ni de iptal ettiğini duyurdu.

FARC liderinin açıklamasından 5 gün sonra

Bu eylem, 2016'nın sonunda FARC terör örgütü ile hükümet arasında yapılan barış antlaşmasından sona yaşanan en ciddi saldırı olarak açıklandı. Saldırının FARC'ın eski lideri Ivn Mrquez’in, silah bırakmanın hata olduğunu söylediği videoyu yayımlamasından 5 gün sonra olması dikkat çekti.

Saldırının detayları açıklandı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, saldırıyı José Aldemar Rojas Rodrguez isimli şahsın düzenlediğini duyurdu. Duque, saldırıda 80 kilo pentolitin kullandığını kaydetti.

Köpekler bombaları hissetti

Saldırganın polis okulunun önüne geldiği anda köpeklerin patlayıcıları hissetmesi üzerine durdurulmaya çalışıldığı açıklandı. Saldırgan, köpeklerin havlaması üzerine otomobili hızlıca polis okulunun yatakhane duvarına vurdu. Yetkililer, patlamanın cep telefonu ile mi, yoksa çarpmanın etkisiyle olduğunu anlamaya çalışıyor.

Polis okulunda öğrenciler silahsızdı

Duque yaptığı son açıklamada ise, “Gençlerin ve silahsız öğrencilerin bulunduğu bir akademik merkeze yapılan bu saldırı gençliğe, kamu gücüne ve tüm topluma karşıdır. Bu delice terör eylemi cezasız kalmayacak. Terörizme hiç boyun eğmedik, her zaman yendik. Saldıracağız, eğilmeyeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 06:13
  1. kolombiya
  2. Bogota
  3. patlama

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