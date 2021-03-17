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Gündem Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonu davasında ara karar
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonu davasında ara karar

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında Kabe'ye yönelik çirkin provokasyona ilişkin görülen davada ara karar açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 20:03:00 -
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonu davasında ara karar

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanıklı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş’in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.

Davada ara karar açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen 7 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş’in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.

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