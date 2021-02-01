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Gündem Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işgal girişimine müdahale edildi
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işgal girişimine müdahale edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yaparak polise saldıranlar rektörlük binasını ablukaya alınca polis ekipleri müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 22:45:00 - 2021-02-01 22:46:26

İstanbul Valiliği tarafından Pandemi nedeniyle toplu yürüyüş ve toplanmayı yasaklamasına rağmen Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan eylemci grup, rektör Melih Bulu’nun Rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu.

Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup, devlet aleyhine de sloganlar atıyor.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle dağılmalarının sağlandığını bildirdi.

Valilik, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır." bilgisini paylaştı.

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