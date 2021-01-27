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Gündem Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT bayrağının altına sığındı!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT bayrağının altına sığındı!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden bazı akademisyenler okul içerisinde rektörlüğe sırtlarını dönerek eşcinsel sapkınların (LGBT) kullandığı renklerle açtıkları şemsiyelerin altına sığındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 21:34:00 -

Yeniakit.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto eden bir grup akademisyen okul içerisinde rektörlüğe sırtını dönerken eşcinsel sapkınların (LGBT) renklerinin bulunduğu şemsiyelerin altına sığındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestosu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına karşı protestolar devam ediyor.

CHP ve HDP’nin yanı sıra terör örgütleri ve İngiliz medyasının da kışkırtmasıyla bazı öğrenci ve akademisyenler işi şova dönüştürdü.

‘Rektör istifa’ sloganları ile başlayan protesto gösterisi, ‘katil polis’ sloganları, terör örgütü MLKP marşları eşliğinde halay çekme, LGBT bayrakları ile dans gösterisi, Kadıköy’de komünist ‘Çav Bella’ marşı ile devam etti.

Akademisyenler LGBT bayrağına sığındı!

Protesto gösterisinde aralarında terör örgütü üyelerinin de tespit edildiği gösterilere karşın Prof. Dr. Melih Bulu, üniversiteyi ilk 100’e sokma hedefini açıklarken bazı akademisyenler ise eğitimden yana değil, şovdan yana olduklarını bir kez daha gösterdi.

Daha önce kampüs içerisinde karlı havada, Prof. Dr. Melih Bulu’nun bulunduğu Rektörlük binasına sırtlarını dönen akademisyenler şimdi de eşcinsel sapkınların kullandığı LGBT renkleriyle şemsiye açtı.

Dertlerinin eğitim olmadığını açıktan belli eden akademisyenlerin daha önceki yabancı rektörlere ses çıkarmayıp Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto etmeleri işin aslında 'rektör protestosundan' ziyade farklı bir amaca hizmet ettiğini de yeniden gösterdi.

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Yorumlar

siyaset ve ideolojik deli gomlegi giyen kisinin bilimle, ilimle, hür dusunceyle, ozgurluk ve demokrasiyle, hoşgoruyle, insanlikla BIR ILGISI KALMAZ!!!! tabiat kuralidir, tecrubeyle sabittir....

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isimsiz

YÖK’ü kaldıracağız dediler önce seçimi kaldırdılar,sonra doktoraları dahi şüpheli nasıl profesör oldukları belli olamayan kişileri zırf partili diye rektör atamak,Boğaziçi’de bir sürü profesör varken bu inat niye,niye üniversitenin,öğrencilerin huzuru bozulur
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