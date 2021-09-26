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Gündem Boğaziçi Üniversitesi'nde ahlaksızlık diz boyu! Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu bu afişi de destekleyecek mi?
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde ahlaksızlık diz boyu! Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu bu afişi de destekleyecek mi?

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek başlattıkları protestolarda, az sayıda kalmalarına rağmen provakasyonu sürdüren Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlık grubu, bugün ahlaki yozlaşmalarını gözler önüne seren bir eylem gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 18:11:00 - 2021-09-26 18:34:37
Boğaziçi Üniversitesi'nde ahlaksızlık diz boyu! Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu bu afişi de destekleyecek mi?

 Yeniakit.com.tr 

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu aktarılan bir genç kadın, üzerinde, "Boğaziçili kelepçeyi yatakta sever." yazılı dövizle poz verdi.

Ahlaki yozlaşmaları gözler önünde!

Genç kadının elinde tuttuğu bu afiş, Boğaziçi'nde eylem yapan provakatörlerin ahlaki yozlaşmasını gözler önüne sererken kamuoyunda söz konusu kareye tepki yağdı.

Boğaziçi provakasyonunun başladığı ilk günden beri, eylemlere destek niteliğinde ifadeler kullanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu ahlak dışı afişe de destek verip vermeyecekleri merak konusu oldu.

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Yorumlar

Mehmet

Recep Tayyip Erdoğan gitsinde ne olursa olsun kafasındalar... Yakmak, yıkmak, bozmak vb hepsi onların meşrebinde serbest...
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Davut

Destekliyeceğim sonuna kadar
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