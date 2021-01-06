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Gündem Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya öğrencilerden büyük saygısızlık
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya öğrencilerden büyük saygısızlık

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu, öğrencilerin arasına girdi. 'Katil polis' sloganı atarak terör marşları ile halay çeken öğrenciler, Bulu ile dalga geçerek saygısızlık yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 20:17:00 - 2021-01-06 20:25:38

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu, üniversite kampüsünde istifasını isteyen öğrencilerin yanına gitti. Rektör Bulu'nun konuşması sırasında, öğrencilerin dalga geçerek saygısız konuşmaları sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlatılan eylemler devam ediyor. Aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu protesto gösterilerinde 'katil polis' sloganları atılırken terör marşları eşliğinde halaylar çekildi. Bugün de sapkın LGBT bayrakları açılarak metellica şarkıları eşliğinde dans edildi.

Melih Bulu öğrencilerin arasında girdi

Üniversite kampüsünde eylem yapan öğrencilerin protestosuna karşı soğuk kanlı tavrıyla dikkat çeken Melih Bulu, öğrencilerin arasına girdi.

Öğrencilerin sorunlarını yüz yüze dinleyerek çözmek istediğini belirten Bulu, sert tepkilerle karşılaştı.

Öğrencilerden rektöre büyük saygısızlık

Usule aykırı bir işlemle rektör olarak atanmadığını söyleyerek kendini ifade etmeye çalışan Prof. Dr. Melih Bulu'nun konuşmaları sırasında öğrenciler arasında aşağılayıcı ifadeler yükseldi.

Prof. Dr. Melih Bulu makale iddialarına yönelik açıklama yaptığı sırada bir öğrenci, "Hocam hiç utanmanız yok mu" derken, arkadan alkış ve gülme sesleri yükseldi.

Rektör Melih Bulu'yla dalga geçilen anlar, aynı öğrenciler tarafından canlı yayınlandı.

Saygısızlıklara aldırış etmeden açıklama yapmaya devam eden Bulu, "Biz araştırma üniversitesi olmayacağız. Biz girişimci araştırma üniversitesi olacağız." ifadelerini kullanarak öğrencilerle birlikte alkışladı.

Öğrenciler çay ikramını geri çevirdi

Soğuk havada öğrencilerin beklemesine karşılık onlarla bekleyeceğini söyleyen Bulu, "Görünüyor ki sabaha kadar buradayız sizinle. Ben bir çay istiyorum size." açıklamasına öğrenciler sert tepki gösterdi.

Öğrencilerdem polis tepkisi

Terör marşları eşliğinde halay çeken, 'katil polis' sloganları atan öğrenciler, "Polisle kendimizi güvende hissetmiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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