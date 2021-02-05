Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmet Bulu'yu 5 saat alıkoydular

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı sevk yazısında Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasına yönelik işgal girişimine ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı. Provokatörlere yönelik suçlamalara yer verilen yazıda, Boğaziçi Güney Kampüsü'nde 1 Şubat günü 'Kayyum Rektör İstemiyoruz' sloganıyla sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrısı üzerine, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında miting, yürüyüş vb. faaliyetlerin yapılmasının 1 ay süreyle yasaklandığı kaydedildi.

Kapıları kapattılar

Savcılıkça yapılan tespitlere göre, saat 16.45 sıralarında yaklaşık 50 kişilik grup Güney Kampüs Ana Kapısı'ndan gelerek rektörlük binasına girmek istedi. Rektörlük kapısına dayanan öğrencilere özel güvenlik görevlilerince müdahale edildi. Öğrencilerin rektörlüğe girmeleri engellendi. İlerleyen dakikalarda öğrenciler rektörlüğün 3 kapısını da abluka altına alarak slogan ve alkışlar eşliğinde rektörlük binasına giriş ve çıkışı tamamen engelledi. Bu esnada rektörlük binasını ablukaya alan grupun rektörlük makamına ait aracın lastik havaları indirip hareket kabiliyetini kısıtladı. Rektörlük binasını abluka altına alan grup, 'Rektör dışarı çıkana kadar, gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar, basın açıklaması yapmamıza izin verilene kadar kapıları terk etmiyoruz' şeklinde açıklama yaptı. Bu durum üzerine rektörlük makamının talebi doğrultusunda saat 21.35 itibarıyla kolluk kuvvetlerince rektörlük önüne gelindi. Rektörlüğü abluka altına alan öğrencilere ses yayın aracıyla yüksek sesle 3 defa uyarıda bulunuldu. Dağılmamakta ısrar eden gruba önce özel güvenlik görevlilerince müdahale edildi. Yetersiz kalması üzerine Çevik Kuvvet görevlileri tarafından rektörlük önünden kale kapı istikametine kaçış alanı bırakılarak grup dağıtılmaya çalışıldı. Dağılmamakta ısrar eden gruba zor kullanılarak 51 şüpheliye yakalama işlemi gerçekleştirildi.

"Hiç kimse devletin gücünü sınamasın"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonların bilançosunu açıkladı. Çataklı, "4 Ocak'tan bu yana 38 ilimizde toplam 528 kişi yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Bunlardan 2'si tutuklanmış, 108'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 390'ı ise serbest bırakılmıştır. Hâlâ İstanbul'da 28 kişinin işlemleri Emniyet Müdürlüğümüzde devam etmektedir. 2 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alınan 159 kişiden 79'u başta DHKP-C, PKK, KCK, FETÖ, PYD, MLKP terör örgütleri ile irtibatlı. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz. Sözde eylemcilerin terör örgütleriyle bağlantıları olayın gerçek yüzünü gösterdi" dedi.

"Evlatlarınıza sahip çıkın" uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci eylemleriyle ilgili annelere çağrıda bulunarak, "Evlatlarınıza sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın" dedi. Bahçeli, mesajında şunları ifade etti: "Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum: Muhterem analarımız, evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın."

"Türkiye'nin içişlerine karışmak kimsenin haddi değil"

Dışişleri Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar hakkında ABD ve Batı ülkelerinden yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları ve Türkiye'nin bu olaylarla hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir" denildi