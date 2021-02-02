Boğaziçi Üniversitesi ne zaman kuruldu? Boğaziçi Üniversitesi’ni kim kurdu? Boğaziçi Üniversitesi özel mi?

Boğaziçi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda en yüksek puanları alan öğrenciler tarafından tercih edilen üniversitelerden biri oldu. Tarihi üniversite kimliğine sahip Boğaziçi Üniversitesi’ni rektör atanmasını bahane ederek karıştırmak isteyenler ikinci gezi ihanetini amaçlasalar da milletimiz bu kirli oyunu görmektedir. Önceleri özel bir üniversite olan ve daha sonra kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’ni kim kurdu?

Boğaziçi Üniversitesi’ni kim kurdu?

Robert Kolej bir eğitmen, mucit, teknisyen, mimar ve kurucu olan Dr. Cyrus Hamlin ile tanınmış zengin bir tüccar olan New York'lu Mr. Christopher Rheinlander Robert tarafından İstanbul, Türkiye'de kurulmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi tarihi

Zaman zaman ciddi finansal kaynak sıkıntısı çeken Robert Kolej’in ekonomik durumu, 1930’lu yıllarda savaş öncesi Türkiye ekonomisinden ve Birleşik Devletler'deki ekonomik krizden oldukça etkilenmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin tarafsızlığını korumasına rağmen, savaş sona erene kadar pek çok problem çözümsüz kalmıştır. 1960’lara gelindiğinde Robert Akademi'nin bugün Güney Kampüs olarak bilinen Hisar Kampüsü'nü tamamen yükseköğrenime bırakarak, Arnavutköy'deki kampüse taşınması, oradaki Amerikan Kız Koleji ile karma bir eğitim kurumu oluşturacak şekilde birleşmesi düşünülmeye başlanmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi ne zaman kuruldu?

Mart 1971'de dönemin başkanı Dr. Everton, Robert Kolej'in üzerine herhangi bir kampüs üzerinde bağımsız bir üniversitenin kurulması için Türk hükümetini teşvik eden önergenin 26 Ocak 1971'de Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğini açıklamıştır. Çalışmalar 1971 yazında sonuçlandırılmıştır. Binaları, kütüphanesi, laboratuvarları, tüm imkanları ve personeliyle 118 dönümlük bugünün Güney Kampüsü 10 Eylül 1971'de tamamen Türk hükümetinin üzerine geçmiştir. Boğaziçi Üniversitesi, yüz yıldan fazla Robert Kolej'in kampüsü olarak kullanılan alana resmi olarak kurulmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi’nde kaç fakülte, yüksekokul var?

4 Fakülte, 2 Yüksekokul, 6 Enstitü içinde 33 Lisans, 67 Yüksek Lisans ve 33 Doktora Programı

Boğaziçi Üniversitesi’nin kaç öğretim görevlisi var?

Tam zamanlı 429 öğretim üyesi (Prof.Dr., Doç., Dr.Öğr.Üyesi), 136 öğretim görevlisi, 88 yabancı uyruklu öğretim elemanı, 262 araştırma görevlisi, 811 idari personel bulunmakta.

Boğaziçi Üniversitesi mezun sayısı kaç?

12 887’si Lisans, 3 031’i Lisansüstü olmak üzere toplam 15 918 öğrenci; 2 744 mezun

Dünya üniversiteleri ile yapılmış 500 anlaşma kapsamında yaklaşık 40 ülkeden 1200 yabancı öğrenci, 44 öğrenci kulübü bulunmakta.

Boğaziçi Üniversitesi’nin kaç kampüsü var?

Toplam 1 816 045 m2 alanıyla Güney, Kuzey, Hisar, Uçaksavar, Kilyos-Sarıtepe, Kandilli olmak üzere 6 ana kampüs. 542 845 kitap, 54 676 elektronik dergi, 765 012 elektronik kitap ve gazete, 183 basılı dergi ve 62 etkileşimli veri tabanı ve Braille Alfabesi ile yazılmış 2 283 kitap ve sesli kitaptan oluşan kütüphanemizi ortalama günde 4 500 civarında araştırmacı ve öğrenci ziyaret etmektedir.