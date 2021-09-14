Boğaziçi Üniversitesi akademik takvim 2021-2022 Boğaziçi Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavlar esas olarak yüz yüze yapılacak. Bununla birlikte salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında yahut program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından uygun görülmesi koşuluyla çevrimiçi sınav uygulamalarından da yararlanılabilecek.

Boğaziçi Üniversitesi yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Hazırlık Sınıfı dışında yüz yüze eğitimle başlayacak. Pandeminin seyrine göre hazırlık sınıfı için de 2021-2022 Bahar Dönemi'nde yüz yüze eğitime geçilebilecek.

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Düzey Belirleme sınavı ne zaman?

E- kayıt veya şahsen kayıt işlemini tamamlayan ve İngilizce dil yeterlik belgesi olmayan tüm öğrencilerin 5 Ekim Salı günü Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavı'na (DBS) girmesi gerekecek. Bu sınav, öğrencinin Hazırlık Birimi’nde hangi programda İngilizce eğitim alacağını belirleyecek. Sınava katılmayanların hazırlık sınıfı yerleştirmeleri doğrudan "Program 1" (Başlangıç seviyesi) sınıflarına yapılacak.