  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tokat Medical Park Hastanesi'nden korkunç görüntülere ilişkin açıklama!

Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler! MSB paylaştı

İçişleri Bakanlığından Kilis açıklaması: 8 personel yaralandı

Fransa'dan İslam karşıtı ifadeler! Bir cami duvarına "İslam, Avrupa'dan çık dışarı" yazıldı!

Gerilim tırmanıyor! Libya'dan Yunanistan hamlesi

'Hadi girsene' diyen Ersan Şen yakayı ele verdi! İşte FETÖ ile ağız birliği yaptığı operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da liderlere görüştü

Bahçeli'den zehir zemberek sözler! 'Kılıçdaroğlu gavurun kılıcını sallayan milli güvenlik sorunudur'

Macron'u tokat manyağı yaptılar! Yine saldırıya uğradı

Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti
Yerel Boğazı kesilmiş halde bulundu
Yerel

Boğazı kesilmiş halde bulundu

Erzincan'da bir kişi evinin ahırında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 01:38:00 -

Erzincan'da bir kişi, evlerinin ahırında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ilıdere köyünde oturan C.A.Ş. (27), evinde akşam yemeğinin ardından hava almak için dışarı çıktı.

Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, çevrede yaptıkları araştırmada, C.A.Ş'yi evin ahırında, boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Yakınlarının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından C.A.Ş'nin cesedi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23