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Boğazdan geçen ABD gemisinin fotoğrafı yayınlandı

İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e giren ABD savaş gemisinin fotoğrafları sosyal medya üzerinden yayınlandı.

20 Ocak 2019 Pazar 20:15
Boğazdan geçen ABD gemisinin fotoğrafı yayınlandı

İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e giren ABD savaş gemisi USS Donald Cook'un fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Amerikan gemisinin takibini Rus güvenlik gemisi ‘Pitliviy' icra ediyor. Ayrıca Rusya Karadeniz Filosu'nun sorumluluk alanında USS Donald Cook'un takibinin elektronik ve teknik araçlarla da yapılacağı kaydedildi.

'Güvenlik operasyonu için gönderdik'

ABD 6. Filosu, dünkü açıklamasında, güvenlik operasyonu için Karadeniz'e bir destroyer gönderdiklerini açıklamıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da, ABD'nin Karadeniz'e destroyer göndermesi "Rusya'nın barışseverlik ve bilgeliğinin suiistimal edilmesi" olarak nitelendirildi ve Washington'un bu politikasının sonsuza dek devam edemeyeceği kaydedildi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Senatör Aleksey Puşkov da bu tür eylemlerin güvenlikle hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek ABD'yi Rus kıyılardan uzak durmaya çağırdı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 20:15
  1. İstanbul
  2. Rusya
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