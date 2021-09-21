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Gündem Bodrum'daki yangın ekip çalışması ile söndürüldü
Gündem

Bodrum'daki yangın ekip çalışması ile söndürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sarp arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 5 hektar otluk alan kül oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 08:49:00 -

Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’nde yerleşim yerlerine uzak dağlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda başlayan yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araç ulaşımının olmadığı sarp arazideki yangın bölgesine ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı. Orman ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 5 hektar otluk alan küle döndü.

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