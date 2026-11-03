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Gündem Bodrum'da lüks yat mendireğe çarparak battı
Gündem

Bodrum'da lüks yat mendireğe çarparak battı

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Bodrum'da lüks yat mendireğe çarparak battı

Bodrum’da mendireğe çarpan lüks yat, açığa çekilirken su alarak büyük ölçüde battı; yattaki iki mürettebat kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 26 metrelik "Hemdemim" adlı özel yat, Bodrum Kalesi açıklarında demirleme manevrası yaptığı sırada makine arızası nedeniyle rüzgarın etkisiyle mendireğe çarptı.

 

Açığa çekildiği sırada su alan yatın büyük bölümü suya gömüldü. Türk bayraklı yattaki 2 mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Üst güvertesi su yüzeyinde kalan yatın kurtarılması için Liman Başkanlığı ile tekne kaptanının koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

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