Mevsimsel yağışlar arttı! Karacadağ'da göçerlerin yayla mesaisi uzadı
Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan Karacadağ bölgesinde bu yıl beklenenin üzerinde düşen kar ve yağmurla yeşeren otlar ve su kaynaklarındaki doluluk sayesinde göçerler yayladan kışlaklara geç dönmeyi planlıyor. Besicilerden Rıfat Yavuzer de "Burası birkaç yıldır kurak geçiyordu çok sıkıntı çekiyorduk ama bu yıl Allah'a şükür bolluk, bereket içindeyiz. Kuraklık nedeniyle ağustos-eylül aylarında geri dönüyorduk, bu sene aralık ayına kadar buradayız" açıklaması yaptı.