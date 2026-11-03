Mevsimsel yağışlar arttı! Karacadağ'da göçerlerin yayla mesaisi uzadı

Yavuzer, "Burası birkaç yıldır kurak geçiyordu çok sıkıntı çekiyorduk ama bu yıl Allah'a şükür bolluk, bereket içindeyiz. Otlar yeşerdi. Kuraklık nedeniyle ağustos-eylül aylarında geri dönüyorduk, bu sene aralık ayına kadar buradayız. Yağış olmadığı zaman hayvanlar hem zayıf kalıyor hem susuzluk yaşanıyor. Doğum erken olduğundan bu yıl sürüde de artış oldu. İnşallah o sıkıntılı günler geride kaldı. Bu sene yağışlar hayvanlar için çok iyi oldu. Yağış bize her anlamda katkı sağlıyor." dedi.