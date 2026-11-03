Bakan Işıkhan’dan emeklilere müjde: Maaşlara yasal zammın dışında ilave iyileştirme geliyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuoyunun merakla beklediği emekli maaşı düzenlemelerine ilişkin kritik mesajı paylaştı. Enflasyon oranlarına dayalı rutin artışın ötesine geçileceğini belirten Bakan Işıkhan, yasal zammın üzerine ilave iyileştirmelerin ekleneceğini ve emeklilerin refah payı beklentilerinin karşılanacağını tescilledi.
Ocak 2027 zam dönemine kısa bir süre kala emekli maaşlarına yapılacak artış oranları netleşmeye devam ederken, kabine cephesinden son derece kritik bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin alım gücünü koruyacak ve bütçelerine nefes aldıracak yeni formüllerin devreye alınacağını duyurdu.
RUTİN ARTIŞIN ÖTESİNE GEÇİLİYOR: İLAVE İYİLEŞTİRME YOLDA!
TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle belirlenecek olan yasal zam oranlarının tek başına yeterli kalmayacağını vurgulayan Bakan Işıkhan, hükümetin emekliler lehine ek adımlar atacağını açıkladı.
Emekli maaşlarına ilişkin beklentiler sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Işıkhan, yasal artışın yanı sıra ilave iyileştirme yapılacağını belirtti.
Ayrıntılar geliyor.