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Ekonomi Fon tasfiyelerinde milyarlarca liralık ödeme: Toplantıda son rakamlar açıklandı
Ekonomi

Fon tasfiyelerinde milyarlarca liralık ödeme: Toplantıda son rakamlar açıklandı

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Fon tasfiyelerinde milyarlarca liralık ödeme: Toplantıda son rakamlar açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu, piyasalardaki güveni tescilleyen tarihi rakamları açıkladı. Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında düğmeye basan devlet, 247 bin 839 yatırımcının hesabına tam 97,3 milyar lira aktardı. Fahiş ve haksız kazanç sağlayan spekülatörler ise kapsam dışı bırakılarak cezalandırıldı.

Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısının, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBMM’de kabul edilen 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere yönelik usul ve esaslara ilişkin 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır.

30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Atlas, Pusula ve Tera Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonlarda, olağanüstü tasfiye kapsamında toplam 29,3 milyar TL fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştır.

Önceki süreçte A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu olağan tasfiye kapsamında ise 93 fonda 68 milyar TL ödenmiştir. Böylece, 30 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla olağan ve olağanüstü tüm tasfiyelerde toplam 100 fonda 247.839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme yapılmıştır.

Bugüne kadar ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda yürütülen olağan ve olağanüstü tasfiye süreci kapsamında, 178.537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar TL ödeme yapılmış ve bu yatırımcıların anapara tutarları ödenmiştir.

Yetkili kurumların yaptığı denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcılar ara ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır. 7596 sayılı Kanun ve SPK’nın 76/1903 sayılı Kararı kapsamında yapılacak ara ödemelere para piyasası fonlarından başlamak üzere, en düşük fon katılma payı sahibinden en çok olana doğru olacak ve en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. Bu hafta içerisinde, tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir."

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