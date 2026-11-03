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Dünya Havalandıktan sonra sırra kadem bastı! Küçük uçağın enkazına ulaşıldı
Dünya

Havalandıktan sonra sırra kadem bastı! Küçük uçağın enkazına ulaşıldı

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Havalandıktan sonra sırra kadem bastı! Küçük uçağın enkazına ulaşıldı

Yeni Zelanda’nın Nelson kentinde havalanan Cessna tipi küçük uçaktan planlanan varış saatinin geçmesine rağmen haber alınamadı. Başlatılan arama çalışmalarında uçağın enkazına ulaşılırken, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nelson Havalimanı’ndan kalkış yapan küçük uçak varış noktasına ulaşmayınca ekipler harekete geçti. Kent yakınlarında yürütülen aramada enkaz bir arazide bulundu.

 

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Nelson Havalimanı'ndan havalanan "Cessna" tipi küçük uçaktan planlanan varış saatinin geçmesine rağmen haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları sonucunda uçağın enkazına kentin yakınlarındaki bir arazide ulaşıldığını kaydeden polis, uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

 

Polis, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini, olay yerinde inceleme başlatılacağını aktardı.

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