AK Partili İnan’dan anlamlı mesaj: 3 Kasım’ın yıl dönümünde ilan ediyoruz…

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 3 Kasım 2002 seçimlerinin 24. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 3 Kasım'ın Türk siyasi tarihinde millî iradenin vesayet anlayışına karşı kazandığı tarihî bir zafer olduğunu vurguladı.

3 Kasım 2002 seçimlerinin Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten İnan, 2028 seçimlerine ilişkin de güçlü bir mesaj verdi.

İnan, “Türkiye’nin AK Partisi olarak 3 Kasım’ın 24. yıl dönümünde ilan ediyoruz. Milletimizin güvenine 2028’te daha güçlü şekilde layık olacağız.” ifadelerini kullandı.

“3 KASIM, TÜRKİYE’NİN İSTİKAMETİNİ DEĞİŞTİREN TARİHÎ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

3 Kasım 2002 seçimlerinin milletin demokratik iradesini ortaya koyduğu tarihî bir kırılma noktası olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

“3 Kasım 2002, milletimizin kendisine çizilen sınırları sandıkta aştığı, Türkiye’nin istikametini değiştirdiği tarihî bir dönüm noktasıdır. O gün aziz milletimiz, partimizi tek başına iktidara taşıyarak ülkemizin birikmiş sorunlarını çözme iradesine yetki vermiş; siyasi yasakların, müdahalelerin ve vesayet alışkanlıklarının karşısına kendi kararını koymuştur.”

“MİLLETİN SANDIKTA VERDİĞİ KARAR, VESAYET ODALARINDA YENİDEN OYLANAMAZ”

3 Kasım seçimlerinin, milletin iradesini sınırlandırmaya çalışan vesayet anlayışına karşı demokratik bir itiraz niteliği taşıdığını belirten İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“O dönemin vesayet anlayışı, milletin rolünü sandığa gitmekle sınırlamak istiyordu. Vatandaş oyunu kullanacak, fakat seçilmişlerin neyi yapabileceğine başka odaklar karar verecekti. Milletin tercihi, devletin kapısında sınırlandırılacaktı.

3 Kasım, bu anlayışa yöneltilmiş tarihî bir itirazdır.

Milletin sandıkta verdiği karar, vesayet odalarında yeniden oylanamaz. Hiçbir odak, Türkiye’nin geleceğini kendi keyfine, kendi paşa gönlüne bağlayamaz.”

“MİLLETİMİZ, LİDERİNİN ADAYLIĞI ENGELLENEN PARTİMİZİ TEK BAŞINA İKTİDARA TAŞIDI”

AK Parti'nin 2002 seçimlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili adaylığının engellendiği siyasi şartlarda girdiğini hatırlatan İnan, milletin bu engellemeye sandıkta cevap verdiğini vurguladı.

İnan, şöyle devam etti:

“Üstelik o seçimlere, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili adaylığının engellendiği şartlarda girdik. Milletimiz, liderinin adaylığının engellendiği bir partiyi tek başına iktidara taşıdı. Siyasete çizilen sınırları demokratik iradesiyle aştı; Türkiye’nin önüne konulan engelleri kaldıracak değişimin yolunu açtı.”

“2002’DE 10,8 MİLYON, 2023’TE 27,8 MİLYON OY”

AK Parti'nin 2002 seçimlerinde aldığı oy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği desteğe dikkat çeken İnan, bu rakamların milletle kurulan güçlü bağın göstergesi olduğunu ifade etti.

İnan, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“3 Kasım 2002’de 10 milyon 808 bin 229 oyla milletimiz, AK Parti’mizi iktidara taşıdı. 28 Mayıs 2023’te ise Cumhur İttifakı’mızın adayı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 834 bin 692 vatandaşımızın oyuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanımıza 24 yıl boyunca verilen bu büyük destek, farklı siyasi gelenekleri ve toplum kesimlerini Türkiye’nin ortak geleceğinde buluşturan birlikteliğin gücünü göstermektedir.”

“2028’DE MİLLETİMİZİN GÜVENİNE DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE LAYIK OLACAĞIZ”

Açıklamasında 2028 seçimlerine ilişkin kararlılık mesajı da veren İnan, AK Parti'nin milletin güvenine layık olmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

İnan, 3 Kasım'ın 24. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin geleceği için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bu büyük yürüyüşe geçmişten bugüne emek veren bütün yol ve dava arkadaşlarımıza, teşkilatlarımızın her bir mensubuna ve desteğiyle bize güç veren aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye’nin AK Partisi olarak 3 Kasım’ın 24. yıl dönümünde ilan ediyoruz. Milletimizin güvenine 2028’te daha güçlü şekilde layık olacağız.”