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Vizesiz seyahat yürürlüğe giriyor: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni dönem

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AA Giriş Tarihi:

Vizesiz seyahat yürürlüğe giriyor: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşma, 6 Kasım’da yürürlüğe girecek.

#1
Foto - Vizesiz seyahat yürürlüğe giriyor: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Riyad Büyükelçiliğinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmanın 6 Kasım'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Anlaşma kapsamında, iki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarının, her 180 günlük dönem içinde toplam 90 günü aşmamak kaydıyla karşılıklı olarak vizesiz seyahat edebileceği belirtildi.

#2
Foto - Vizesiz seyahat yürürlüğe giriyor: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Bu kişilerin, diğer ülkeye giriş ve çıkış yapabilecekleri, ülke üzerinden transit geçebilecekleri ve belirtilen süre boyunca vize almadan geçici olarak kalabilecekleri bildirildi. Suudi Arabistan'a giriş yapılan tarihte en az 6 ay geçerliliği olan pasaport sahibi olunması gerektiği kaydedildi.

#3
Foto - Vizesiz seyahat yürürlüğe giriyor: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni dönem

HAC VE UMRE ZİYARETLERİ ANLAŞMA KAPSAMI DIŞINDA: Anlaşmanın 5'inci maddesi uyarınca hac veya umre yapmak amacıyla Suudi Arabistan'a gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının anlaşmanın kapsamı dışında olduğu, söz konusu amaçlar için seyahat edecek olanların bu çerçevede Suudi Arabistan makamlarınca özel olarak verilen vizeye başvurmaları gerektiği ifade edildi. Hac dönemi dışında olduğu sürece umre seyahatinin, Suudi Arabistan'ın resmi turizm portalından veya havalimanındaki e-vize kabinlerinden uygun vize türü alınarak gerçekleştirilebileceği bilgisi verildi.

#4
Foto - Vizesiz seyahat yürürlüğe giriyor: Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Türkiye ve Suudi Arabistan, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi Toplantısı'nın ardından diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı. Bunun ardından, anlaşmayı onaylayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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