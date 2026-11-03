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Aktüel İBB yöneticisi Karaal’ı kaçırmışlardı! 24 şüpheli için 37 yıla kadar hapsi talebi
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İBB yöneticisi Karaal’ı kaçırmışlardı! 24 şüpheli için 37 yıla kadar hapsi talebi

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İBB yöneticisi Karaal’ı kaçırmışlardı! 24 şüpheli için 37 yıla kadar hapsi talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılarak iki gün boyunca farklı adreslerde alıkonulması ve işkenceye maruz bırakılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelilerin Karaal’dan 300 ila 500 kilogram altın istedikleri, talebin karşılanmaması üzerine darp ve işkence uyguladıkları belirtildi. GPS ile takip ve araç değişikliklerinin de bulunduğu organize eyleme ilişkin 24 şüphelinin ayrı ayrı toplam 17 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılıp günlerce alıkonulduğu olayda soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelilerin Karaal’dan 300 ila 500 kilogram altın istedikleri, talebin karşılanmaması üzerine darp ve işkence uyguladıkları belirtildi. GPS ile takip ve araç değişikliklerinin de bulunduğu organize eyleme ilişkin 24 şüphelinin ayrı ayrı toplam 17 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılması ve işkenceye maruz bırakılması olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Haziran 2026 tarihinde Maltepe’deki evinin önünden kaçırılan Karaal’ın, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından zorla araca bindirildiği, birden fazla araçla farklı adreslere götürüldüğü ve silah zoruyla alıkonulduğu anlatıldı. Şüphelilerin Karaal’dan 300-500 kilogram altın talep ettiği, altınların yerini söylememesi üzerine kendisine ağır işkence uyguladığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma, eziyet ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından ayrı ayrı ceza talep edildi.

 

Karaal’i kaçırmadan önce GPS cihazıyla takip etmişler

İddianamede yer alan tespitlere göre şüpheliler, kaçırma olayından önce Karaal’ın günlük hareketlerini takibe aldı. Şüpheli Serdar Ulusoğlu’nun, Sadık İnce ile birlikte Karaal’a ait araca GPS cihazı yerleştirdiği, aracın fotoğraflarını çektiği ve konum bilgilerinden yararlanarak müştekinin hareketlerini takip ettiği belirtildi.

 

Kendilerini polis olarak tanıttılar

17 Haziran 2026 günü saat 19.45 sıralarında olayda kullanılan araçlardan birinin Maltepe Feyzullah Mahallesi Çetin Sokak’a gelerek 5 erkek şüpheliyi indirdiği belirlendi. Aynı gün saatler sonra evine dönen Erhan Karaal’ın önü 3-4 kişi tarafından kesildi. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Karaal’ı fiziki şiddet uygulayarak zorla araca bindirdi. Araç içerisinde başı bacaklarının arasına bastırılarak çevreyi görmesi engellenen Karaal, kaçırılma sırasında birden fazla araçla nakledildi.

 

Tırnaklarını çekerek işkence ettiler

Karaal’ın ifadesine göre şüpheliler, kendisini Avrasya Tüneli’nden geçirerek sarnıca benzer bir mahzene götürdü. Burada gözlüğü, cüzdanı ve telefonu alınan Karaal, sayıları 7-8 kişiyi bulan şüphelilerce darbedildi. Şüphelilerin, kendisini İBB’nin eski yöneticilerinden Serdal Taşkın ve Ekrem İmamoğlu’nun kasası olmakla suçladıkları, belediyeye ait olduğunu ileri sürdükleri 300-500 kilogram altının yerini söylemesi için baskı yaptıkları belirtildi.

Karaal’ın, çocukları için biriktirdiği 2-3 milyon lira nakit parayı vermeyi teklif etmesine rağmen şüphelilerin bu teklifi kabul etmediği ve kendisini darbetmeye devam ettiği iddianamede yer aldı. Şüphelilerin daha sonra Karaal’ı araç bagajına koyarak karanlık ve prefabrik yapıya benzer başka bir adrese götürdükleri, burada demir çubuklarla darbettikleri ve tırnaklarını çektikleri yönündeki müşteki beyanlarına yer verildi.

 

Tuzla’da bulundu

Yürütülen soruşturma kapsamında 18 Haziran 2026 tarihinde Tuzla Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi’ndeki bir şantiye alanındaki prefabrik konteynerde bir kişinin bağlı olduğu yönünde ihbar yapıldı. Adrese giden polis ekipleri, elleri, kolları ve gözleri bağlı halde yerde yatan Erhan Karaal’ı buldu. Karaal’ın başında silahlı şekilde nöbet tuttuğu belirtilen İsmail Aykurt, tabancayla birlikte suçüstü yakalandı.

Karaal’ın son olarak bulunduğu yere getirilmesinde kullanılan aracın kiralık olduğu, aracı kiralayan kişinin ise Burak Arı olduğu tespit edildi. Soruşturmada çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü, araç ve plaka tespiti, telefon incelemesi ve HTS kayıtları delil olarak değerlendirildi.

 

Şüphelilerin ifadeleri de iddianamede yer aldı

Şüphelilerden Abdulkadir Baykara, ifadesinde kendisine verilen konuma gittiğinde Karaal’ın bulunduğu aracı ve yanındaki kişileri gördüğünü, daha sonra Ercan Kösek’in kendisine silah doğrultarak Kürtçe olarak, "aracı sürmezsen senin ananı .." şeklinde küfür ettiğini belirtti. Baykara, tehdit edildiği için aracı kullanmak zorunda kaldığını savundu.

 

24 şüphelinin ayrı ayrı cezalandırılması istendi

İddianamede 24 şüphelinin, Karaal’ın takip edilmesi, kaçırılması, farklı araçlara aktarılması, çeşitli adreslerde zorla tutulması ve kendisinden para ile değerli eşyalarının alınmaya çalışılması eylemlerinde iş bölümü içerisinde hareket ettikleri belirtildi.

Hazırlanan iddianamede 24 sanık hakkında "Silahla cebir tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "Eziyet etme" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "Silahla, birden fazla kişi ile birlikte yol kesmek sureti ile geceleyin yağma" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 17 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca iddianamede, İsmail Aykurt için "6136 sayılı ateşli silahlar kanuna" muhalefetten 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

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