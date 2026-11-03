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Verdikleri cevap pes dedirtti: Polisi karşılarında görünce şok oldular!

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Verdikleri cevap pes dedirtti: Polisi karşılarında görünce şok oldular!

Aksaray'da define bulmak için kaçak kazı yapan 5 şahıs polis tarafından girdikleri kuyuda yakalandılar. Şahıslar, kuyudan ekiplere selam vererek çıktı.

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Foto - Verdikleri cevap pes dedirtti: Polisi karşılarında görünce şok oldular!

Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Güzelyurt ilçesinde 5 şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

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Foto - Verdikleri cevap pes dedirtti: Polisi karşılarında görünce şok oldular!

KAÇAK KAZI YAPILAN ALAN TAKİBE ALINDI Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler şahısları ve kaçak kazı yapılan alanı takibe aldı.

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Foto - Verdikleri cevap pes dedirtti: Polisi karşılarında görünce şok oldular!

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

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Foto - Verdikleri cevap pes dedirtti: Polisi karşılarında görünce şok oldular!

RAHATLIKLARI VE PİŞKİNLİKLERİ PES DEDİRTTİ! EKİPLERE SELAM VEREREK ÇIKTILAR Kazı alanına gerçekleştirilen operasyonda şahıslar kazdıkları kuyuda suçüstü yakalanırken, jandarmanın dışarıya çıkardığı şahıslar ekiplere selam vererek çıkış yaptı. Yakalanan H.T. (24), A.D. (36), N.B. (36), B.Ö. (32) ve S.K. (35) isimli 5 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Yorumlar

Vahap

Vay be suç aletlerine bak çok vahim .
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