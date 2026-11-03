Türk belediye başkanına en yüksek devlet nişanı

TAHSİN HAN

Fransa’da iki dönemdir Valenton Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve ülkede seçilen ilk Türk kökenli belediye başkanı olma unvanını taşıyan Yozgatlı siyasetçi Metin Yavuz, Fransa’nın en yüksek devlet nişanı olan Şeref Lejyonu Nişanı’nın (Légion d’honneur) Şövalye derecesiyle ödüllendirildi. Yavuz’a bu prestijli unvan; yerel yönetimdeki başarılı kamu hizmetleri, kentsel dönüşüm alanındaki yatırımları, konut projeleri, toplumsal entegrasyon politikaları, belediye hizmetlerinin modernizasyonu, sosyal refahın artırılması ve kentin yaşam kalitesini yükselten örnek çalışmaları dolayısıyla layık görüldü.

Başkent Paris’teki tarihi Senato binasında düzenlenen görkemli törende Metin Yavuz’a nişanını Fransa Senatosu Başkanı Gérard Larcher takdim etti. Ulusal ve yerel düzeyde geniş yankı uyandıran törene; Fransa Şehir ve Konut Bakanı Vincent Jeanbrun, Val-de-Marne Valisi Stanislas Bourron, çok sayıda senatör, milletvekili ve yerel yönetici katıldı. Türkiye’yi ise törende Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz temsil etti.

Törende konuşan Valenton Belediye Başkanı Metin Yavuz, kendisine takdim edilen nişanın yalnızca şahsına değil, birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarına ve tüm Valenton halkına ait olduğunu belirtti. Yavuz, “Bu nişanı büyük bir gururla kabul ediyorum. Fransa Cumhuriyeti’ne ve kamu yararına hizmet etme kararlılığımızı, ilk günkü heyecan, enerji ve sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Napolyon Bonapart tarafından 1802 yılında ihdas edilen Legion d’honneur, Fransa’nın askerî ve sivil alanlarda üstün liyakat gösteren, ülkeye ve topluma olağanüstü kamu hizmeti sunan kişilere takdim ettiği en yüksek ulusal devlet nişanı olma özelliğini taşıyor. Farklı dereceleri bulunan bu köklü nişanın Şövalye unvanıyla ödüllendirilen Metin Yavuz, yerel siyasetteki başarısını ve iki ülke arasındaki bağları güçlendiren rolünü tescilledi.