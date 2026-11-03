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İsrail uçağında bomba alarmı: Komşuya acil iniş yaptı!

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İsrail uçağında bomba alarmı: Komşuya acil iniş yaptı!

İsrail'den kalkan yolcu uçağı hakkında e-posta ile bomba ihbarı yapılması sonrası Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya acil iniş yaptı.

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Foto - İsrail uçağında bomba alarmı: Komşuya acil iniş yaptı!

İsrail'den kalkan bir yolcu uçağı, e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarının ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki havalimanına acil iniş yaptı.

#2
Foto - İsrail uçağında bomba alarmı: Komşuya acil iniş yaptı!

İSRAİL'DEN KALKAN YOLCU UÇAĞI BOMBA İHBARI ÜZERİNE SOFYA'YA ACİL İNİŞ YAPTI Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Başkomiser Lyubomir Nikolov, basına yaptığı açıklamada, uçağa yönelik e-posta yoluyla bomba ihbarı alındığını bildirdi.

#3
Foto - İsrail uçağında bomba alarmı: Komşuya acil iniş yaptı!

Nikolov, ihbarın ardından Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na inen uçağın, olası patlayıcı madde bulunmasına karşı Terörle Mücadele Özel Birimi ekiplerince kontrol edildiğini belirtti.

#4
Foto - İsrail uçağında bomba alarmı: Komşuya acil iniş yaptı!

Son dönemde hava yolu şirketlerinin de bomba ihbarlarının hedefi haline geldiğini belirten Nikolov, uçak dışında Bulgaristan'da çeşitli kurumlara yönelik de bomba ihbarları alındığını kaydetti. Bu arada uçağın güzergah bilgisi paylaşılmadı.

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