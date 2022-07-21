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Yerel Bodrum'da ev kiralama vaadiyle 2 milyon liralık vurgun
Yerel

Bodrum'da ev kiralama vaadiyle 2 milyon liralık vurgun

Bodrum'da kendisini emlakçı olarak tanıtan 3 kişi ilçedeki bir siteden ev kiralama vaadiyle 30 kişiyi dolandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 11:12:00 -
Bodrum'da ev kiralama vaadiyle 2 milyon liralık vurgun

Muğla'nın Bodrum ilçesi KOM Büro Amirliği ekiplerince 2 aydır takip edilen yaklaşık 2 milyonluk vurgun yaptıkları ifade edilen 4 şüpheli yapılan operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Ev kiralama vaadiyle dolandırdılar

Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan şüpheliler, bir sitede bulunan evleri internete koyarak ilana çıkardı.

Daha sonra S.G.İ. ve beraberindeki 3 kişi ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi.

2 milyon liralık vurgun yaptı

Tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşlardan yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yapan 4 şüpheli ortadan kayboldu. Mağdur olan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Şüpheliler yakalandı

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde O.E., O.E.,S.Y. ve S.G.İ. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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