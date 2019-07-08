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Bodrum’a iki Türkiye rekoru ve 37 madalya ile döndüler

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzme Federasyonunun (TYF) 2018-2019 faaliyet programında yer alan ve Zafer Atamer adına düzenlenen TYF-Uluslararası Masterlar Yaz Yüzme Şampiyonasından Bodrum’a 37 madalya ile döndü.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13
Bodrum’a iki Türkiye rekoru ve 37 madalya ile döndüler

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzme Federasyonunun (TYF) 2018-2019 faaliyet programında yer alan ve Zafer Atamer adına düzenlenen TYF-Uluslararası Masterlar Yaz Yüzme Şampiyonasından Bodrum’a 37 madalya ile döndü.


Daha önce Alsancak Atatürk Yüzme Havuzunda yapılacağı açıklanan 5-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen TYF-Masterlar Yaz Yüzme Şampiyonası Alsancak Atatürk Yüzme Havuzunun tadilata alınması sebebiyle, İzmir Narlıdere Olimpik Yüzme havuzunda yapıldı. Yarışlara Banu Belkıs Güner, Defne Arcan İçözü, Arda Akman, Mehmet Pınar, Engin Çolpan, İzzet Günel ve İbrahim Demiröz’den oluşan 7 kişilik bir yarışmacı kadrosuyla katılan Bodrumspor Master Yüzme sporcuları, iki Türkiye Rekoru, 18 Altın, 17 Gümüş 2 Bronz olmak üzere toplam 37 madalya alarak B.B Bodrumspor bayrağını kürsüde dalgalandırdılar.


Yarışların ilk gününde 200 metre Kurbağalamada daha önce 2015 yılında 3:24.53’lük derece ile Ali Camat’a ait olan 55-59 Yaş 200 metre Kurbağalama rekorunu kırarak 3:16.10 ile 200 metre 55-59 Yaş Erkekler KurbağalamaTürkiye rekorunun sahibi olan Mehmet Pınar, yarışların son gününde de Erhan Turaan’a ait olan 1:28.41 olan 100 metre Kurbağalama rekorunu da 1:26.99 ile kırarak, Bodrum’a yeni iki yeni rekor daha kazandırmış oldu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13
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