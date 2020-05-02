  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bodrum sessizliğe büründü

Turizmin göz bebeği Bodrum’un dünyaca ünlü sahilleri, korona virüs önlemleri kapsamında alınan 3 günlül sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bomboş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:35:23 -
Bodrum sessizliğe büründü

Turizmin göz bebeği Bodrum’un dünyaca ünlü sahilleri, korona virüs önlemleri kapsamında alınan 3 günlül sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bomboş kaldı.


İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri’ne en çok uyan yerlerden biri de Bodrum oldu. İlçede kimse sokağa çıkmazken, sokağa çıkma kısıtlamasında, Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet sahilleri sokak hayvanlarına kaldı. Sahillerin yanı sıra tüm sokak ve caddeler tamamen boş kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı