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Yerel Bodrum açıklarında hareketlilik
Yerel

Bodrum açıklarında hareketlilik

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapan tekne KIYEM-6 can kurtarma botu ile marinaya çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 15:15:00 -
Bodrum açıklarında hareketlilik

Bodrum açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından marinaya çekildi.

Bodrum Mersincik Koyu'nda makine arızası yapan ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM-6 can kurtarma botu makine arızası yapan tekneyi yedekleyerek Bitez Marina'ya yanaştırdı

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