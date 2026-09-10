Bebek tekstilinin köklü markası darboğazda! Mahkemeden konkordato kararı

Türkiye'de mali sıkıntılar yaşayan şirketlerin konkordato başvurularına bir yenisi daha eklendi. Bebek tekstili sektöründe yaklaşık 20 yıllık geçmişe sahip olan ve alışveriş merkezlerindeki mağazalarıyla bilinen İdil Bebe ile Uygun Bebe için konkordato süreci başladı.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

Konkordato talebini değerlendiren İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi; İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Karar kapsamında şirket yöneticileri Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu da geçici mühlet kapsamına alındı.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla bağımsız denetçi Halil İbrahim Karayıldırım, mali müşavir Eyüp Yüksel Mutlu ve hukukçu Birce Arslandoğan'ı konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Alacaklılara ise ilan tarihinden itibaren 7 günlük itiraz süresi tanındı. Alacaklılar, geçici mühlet şartlarının oluşmadığını delilleriyle ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecek.

SON İKİ YILDA ZARAR TABLOSU

Şirketlerin vergi levhası kayıtlarında 2024 ve 2025 yıllarının matrahsız olduğu görüldü. Kayıtlara göre söz konusu dönemlerde giderlerin gelirleri aşması nedeniyle şirketler zarar açıkladı.

Mahkemenin verdiği karar şirketlerin iflas ettiği anlamına gelmezken, konkordato sürecinin nasıl sonuçlanacağı yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

KAYNAK: DOĞRU HABER