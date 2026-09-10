Ekipler müdahale ediyor! Adana’da ormanlık alan alevlere teslim oldu
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Adana Karaisalı'da Kızıldağ Yaylası mevkisinde orman yangını çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Adana’nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alandan yükselen dumanlar ekipleri harekete geçirdi. Kızıldağ Yaylası mevkisinde çıkan yangına Karaisalı ve Pozantı Orman İşletmesi ekipleri müdahale ederken söndürme çalışmaları devam ediyor.