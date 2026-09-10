  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Uraloğlu Sivas'ta net mesaj verdi Dünya liderini tekrar seçip yolumuza devam edeceğiz Yemen'de ortalık alev alev! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular LG televizyonların ajan gibi çalıştığı tespit edildi! Wi-Fi'ye bağlı her şeyi takibe almış Davutoğlu’nun oğlu dünya evine giriyor! Başkan Erdoğan’a da davetiye gönderdi Fransa’dan laiklik, İtalya’dan ceza kanunu, Yunan’dan felsefe… Türk’ün kurtuluşu böyle olur mu? CHP’linin CHP’liye yaptığını kimse yapmaz! ‘Bizim çöpümüz bize yeter’ Mahkemeden tutuklama kararı! Kara Haydar’ın Yanına Beyaz Haydar Transferi Hem rüşvet alıyorlar hem seçim istiyorlar! Günaydın Gökhan, Üsküdar’da sabah oldu Meclis üyelerine tehdit, hakaret ve baskı... Yeni Partili Özgür Çelik’e soruşturma Tatilci Türkler sağ olsun! Yunan’a iki adet savaş gemisi aldılar
Aktüel Ekipler müdahale ediyor! Adana’da ormanlık alan alevlere teslim oldu
Aktüel

Ekipler müdahale ediyor! Adana’da ormanlık alan alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Adana Karaisalı'da Kızıldağ Yaylası mevkisinde orman yangını çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Adana’nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alandan yükselen dumanlar ekipleri harekete geçirdi. Kızıldağ Yaylası mevkisinde çıkan yangına Karaisalı ve Pozantı Orman İşletmesi ekipleri müdahale ederken söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karakoçan'da yangında ölen Üykü çiftinin vücudunda kurşun izi, evdeki altınlar kayıp
Karakoçan'da yangında ölen Üykü çiftinin vücudunda kurşun izi, evdeki altınlar kayıp

Yerel

Karakoçan'da yangında ölen Üykü çiftinin vücudunda kurşun izi, evdeki altınlar kayıp

Ardahan'da anne, ağıldaki yangından 6 yaşındaki kızını kurtarırken kendisi de yandı
Ardahan'da anne, ağıldaki yangından 6 yaşındaki kızını kurtarırken kendisi de yandı

Yerel

Ardahan'da anne, ağıldaki yangından 6 yaşındaki kızını kurtarırken kendisi de yandı

Aksu yangınında tahliye edilen Hasan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Aksu yangınında tahliye edilen Hasan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Yerel

Aksu yangınında tahliye edilen Hasan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Sosyal medyadaki provokasyon çetesine yargı neşteri! Antalya’daki orman yangınları üzerinden nifak tohumu ekmeye çalışan hesaplara soruşturma!
Sosyal medyadaki provokasyon çetesine yargı neşteri! Antalya’daki orman yangınları üzerinden nifak tohumu ekmeye çalışan hesaplara soruşturma!

Gündem

Sosyal medyadaki provokasyon çetesine yargı neşteri! Antalya’daki orman yangınları üzerinden nifak tohumu ekmeye çalışan hesaplara soruşturma!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23