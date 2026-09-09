İngiltere Başbakanı Burnham’dan Gazze açıklaması: Öylece durup bekleyemem

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yaptı.

Dünyanın giderek daha tehlikeli hale geldiğini belirten Burnham, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından geçen 10 yılda liderlik etme ve değerlerini savunma konusunda özgüven kaybettiğini söyledi.

Burnham, “Bunun yaşanmasına izin vermeyeceğim. Britanya’nın bir şeylerin arkasında durması her zamankinden daha önemlidir.” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL KARŞITI OLMAKLA SUÇLANMAKTAN KORKTUK”

İngiltere’nin uzun yıllardır iki devletli çözümü savunduğunu hatırlatan Burnham, bu politikanın somut adımlarla desteklenmemesi halinde anlamını yitireceğini vurguladı.

Burnham, İngiltere’nin harekete geçmekte uzun süre tereddüt ettiğini belirterek, “Anti-İsrail olmakla suçlanmaktan korkuyorduk.” değerlendirmesinde bulundu.

İşgal altındaki Filistin topraklarıyla ticaretin yasaklanması kararının dikkatli bir değerlendirme sonucunda alındığını kaydeden Burnham, uygulamanın İsrail halkını değil, İsrail hükümetinin kabul edilemez politikalarını hedeflediğini ifade etti.

“FİLİSTİNLİLERİN ACISI DÜNYA VİCDANINDA BİR YARA”

Gazze’de masum Filistinlilerin öldürülmeye devam ettiğine ve bölgeye çok az insani yardım ulaştığına dikkati çeken Burnham, Filistin halkının yaşadığı acıyı “dünya vicdanında bir yara” olarak nitelendirdi.

Gazze’de binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, milyonlarca insanın ise yerinden edildiğini vurgulayan Burnham, şunları kaydetti:

“Biliyorum ki İngiltere halkı bunları derinden hissediyor. Ben de hissediyorum. Başbakan olmadan önce İngiltere’nin bu konuya yanıtının çok yavaş ve yetersiz olduğunu söylemiştim. Hükümetin yaklaşımını değiştirmeye kararlıyım. Bu korkunç acı devam ederken ve bölgede barış ve istikrar için en büyük umut olan iki devletli çözüm vizyonu saldırı altındayken öylece durup bekleyemem.”

YASA DIŞI YERLEŞİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

İsrail’in son dört yılda onayladığı yasa dışı yerleşim sayısının önceki 20 yıldaki toplamı aştığını belirten Burnham, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu yıl 1500 şiddet olayına karıştığını söyledi.

İsrail hükümetinin Aralık 2022’de iktidara gelmesinden bu yana 104 yeni yerleşime onay verdiğini aktaran Burnham, E1 yerleşim projesinin Batı Şeria’yı ortadan böleceği ve iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.

Burnham, “Buna izin verilemez.” dedi.

“7 EKİM, İSRAİL’İN EYLEMLERİNİ MEŞRULAŞTIRAMAZ”

İşgal altındaki topraklarla ticaretin yasaklanmasının yanı sıra Gazze için insani yardım paketi açıkladıklarını hatırlatan Burnham, 7 Ekim 2023’te yaşananların İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki eylemlerini haklı gösteremeyeceğini vurguladı.

Alınan kararların yasa dışı yerleşimleri hedeflediğini ve İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığını belirten Burnham, İsrail’in tamamına yaptırım uygulanmadığını söyledi. Böyle bir adımın, hükümetin politikalarını desteklemeyen İsrail halkını cezalandıracağını ifade etti.

İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu 12 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklama kararı aldıklarını ortak açıklamayla duyurmuştu.