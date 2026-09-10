Yaşanan skandalların sebebi ne? Estetik işlem yaptıranların en büyük 5 hatası!

Estetik işlemi gerçekleştirecek hekimin mahareti ve tecrübesinin çok önemli olduğunu belirten Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ekrem Keskin, "Mutlaka kendinizi teslim ettiğiniz kişiyi araştırın. Özellikle daha önce olumsuz bir olayla gündeme gelmiş mi öğrenin. Ayrıca işlemi yaptıracağınız merkezi de araştırmak zorundasınız. Gerekli resmi ve mesleki izinleri var mı ve burada daha önce herhangi bir skandal yaşanmış mı diye bakmalısınız" şeklinde konuştu.