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Sağlık
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Yaşanan skandalların sebebi ne? Estetik işlem yaptıranların en büyük 5 hatası!

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Yaşanan skandalların sebebi ne? Estetik işlem yaptıranların en büyük 5 hatası!

Estetik işlem yaptırdıktan sonra olumsuzluklar yaşayanların haberleri sık sık gündeme geliyor.

#1
Foto - Yaşanan skandalların sebebi ne? Estetik işlem yaptıranların en büyük 5 hatası!

Ülkemizde yaptırılan estetik işlemin yoğunluğuna göre; karşılaşılan olumsuz olayların az yoğunlukta olduğuna dikkat çeken Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ekrem Keskin, yine de problemlerin 5 ana ihmale dayandığını açıkladı.

#2
Foto - Yaşanan skandalların sebebi ne? Estetik işlem yaptıranların en büyük 5 hatası!

Estetik işlemde maliyetin önemli bölümünü, kullanılacak malzemenin oluşturduğunu vurgulayan Keskin, "Maalesef ucuz olsun diye Uzakdoğu'dan gelen veya üretim yeri belli olmayan malzemeler kullanılıyor. Oysa ki İsviçre gibi Avrupa'dan gelen estetik işlem malzemeleri çok daha kalitelidir. İşlem yaptıracak olanlar muhakkak kullanılacak malzemenin menşeini öğrenmelidir" dedi.

#3
Foto - Yaşanan skandalların sebebi ne? Estetik işlem yaptıranların en büyük 5 hatası!

Estetik işlemi gerçekleştirecek hekimin mahareti ve tecrübesinin çok önemli olduğunu belirten Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ekrem Keskin, "Mutlaka kendinizi teslim ettiğiniz kişiyi araştırın. Özellikle daha önce olumsuz bir olayla gündeme gelmiş mi öğrenin. Ayrıca işlemi yaptıracağınız merkezi de araştırmak zorundasınız. Gerekli resmi ve mesleki izinleri var mı ve burada daha önce herhangi bir skandal yaşanmış mı diye bakmalısınız" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Yaşanan skandalların sebebi ne? Estetik işlem yaptıranların en büyük 5 hatası!

Bazı estetik işlemlerden sonra doktorların beklenmesini söylediğine vurgu yapan Keskin, "Ancak kişi tatmin olmuyor ve aynı işlem yapılan bölgede başka bir estetik merkezinde yine işlem yaptırıyor. Bu faydadan çok zarar getiriyor.

#5
Foto - Yaşanan skandalların sebebi ne? Estetik işlem yaptıranların en büyük 5 hatası!

Sonuçta işlem yaptığınız alan canlı bir organizma ve iyileşmesi için ona zaman tanımalısınız" dedi

#6
Foto - Yaşanan skandalların sebebi ne? Estetik işlem yaptıranların en büyük 5 hatası!

En ucuzu olsun diye başka hiçbir özelliğe dikkat etmemenin de problem getirdiğini söyleyen Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ekrem Keskin, "İşlem sonrası belirtilere de duyarlı olunmalı. Her doktor estetik işlemden sonra olabilecek belirti ve komplikasyonları sayar. Bazen şişme, bazen morarma, bazen kızarma bize bir şeyler anlatır. Bu yüzden hastaların işlem sonrası belirtilere de duyarlı olması gerekir. Maalesef bu belirtileri duyarsız olanlar da çok" dedi.

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