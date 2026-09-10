Polonya, ABD’nin FMF programından 4 milyar dolarlık yeni bir kredi desteği sağladı. Toplam desteği 20 milyar dolara çıkaran anlaşma, Apache helikopteri gibi alımları hızlandıracak. GSYİH’sinin %4,68’ini savunmaya ayıran Varşova, bu adımla NATO’nun doğu kanadını ve ABD ortaklığını güçlendiriyor.

Polonya, ABD’nin Yabancı Askeri Finansman (FMF) programı kapsamında 4 milyar dolar (3,4 milyar avro) tutarında bir destek elde etti

Ülke yetkilileri, bu desteğin Polonya silahlı kuvvetlerini ve NATO’nun doğu kanadını güçlendireceğini belirtiyor.

Polonyalı yetkililere göre, çarşamba günü imzalanan anlaşma, Polonya’nın altıncı FMF anlaşması olup program aracılığıyla sağlanan toplam desteği yaklaşık 20 milyar dolara (17,1 milyar avro) çıkarıyor.

FMF programı kapsamında ABD, Amerikan savunma teçhizatının satın alınmasını desteklemek için devlet destekli kredi garantileri sağlıyor.

Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, bu fonun Apache saldırı helikopterleri için olanlar da dahil olmak üzere mevcut tedarik sözleşmelerinin uygulanmasını hızlandıracağını ve aynı zamanda Polonya ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı güçlendireceğini söyledi.

Polonya Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Magdalena Sobkowiak, “Polonya, Avrupa’daki Amerikan savunma şirketleri için bir merkez olmak istiyor ve zaten öyle,” dedi ve Varşova’nın ekipman bakım ve üretimi yapmaya ve ABD’li ortaklarla işbirliği kurmaya hazır olduğunu ekledi:

“NATO’nun doğu kanadının iyi yapılandırılmış bir savunmasının, Amerikan ekipmanı ve Amerikan desteği olmadan gerçekleştirilemeyeceğine inanıyoruz. Ortak güvenliğimiz için en uygun işbirliği modelini bulacağımıza inanıyorum.”

Sobkowiak, Avrupa’nın savunma konusunda daha fazla sorumluluk almasının ve ABD’nin desteğinin birbiriyle rekabet eden değil, birbirini tamamlayan öncelikler olduğunu savundu.

Polonya, Sobkowiak’ın FMF finansmanıyla birlikte işleyebileceğini belirttiği Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) programı da dahil olmak üzere çeşitli Avrupa girişimlerine de katılıyor.

Polonya, SAFE kapsamında yaklaşık 44 milyar avro temin etti. Bu, 150 milyar avroluk program kapsamında tek bir ülkeye ayrılan en büyük bütçe.

Ayrıca Polonyalı şirketlerden kamyonlar, tankerler ve sürükleyici mühimmat satın almak üzere onlarca anlaşma imzalandı.

Varşova, NATO içinde savunma harcamaları açısından ikinci sırada yer alıyor. Askeri ittifakın en son verilerine göre, bu yıl GSYİH’sinin %4,68’ini temel savunma harcamalarına ayırması öngörülüyor.

Bu oranla Polonya, Letonya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Ukrayna örneğinde görüldüğü üzere ABD’nin vekalet savaşları ve askeri fonlar üzerinden yürüttüğü yıpratma stratejisi, Varşova için de benzer kaygıları beraberinde getiriyor. Washington, kendi ordusunu sahaya sürmek yerine faturayı yerel bütçelere kesip Polonya’yı silahlandırarak Rusya’ya karşı tahkim edilmiş bir ileri karakol inşa ederken, Varşova yönetimi bu adımları Rus tehdidine karşı zorunlu bir güvenlik garantisi olarak okumaya devam ediyor.