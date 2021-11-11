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Spor Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetiminde görev dağılımı
Spor

Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetiminde görev dağılımı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 17:31:00 -
Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetiminde görev dağılımı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim'de gerçekleştirilen olağan genel kurulunun ardından Mutlu Türkmen başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda sorumlu başkan vekilliklerine Ayhan Tuğlu ve Serdar Arslan, icra kurulu başkanlığına Mutlu Türkmen, üyeliklere de Ayhan Tuğlu, Serdar Arslan, Ferdi Şimşek ve Alper Erduran getirirldi.

Toplantıda Faik Kapsız bocce lig sekreteri, Serdar Arslan'ın bowling lig sekreteri, Mete Yusuf Ustabulut başkan danışmanı, Taner Bozkuş genel koordinatör, Şakir Erdem ise teknik koordinatör olarak görevlendirildi. Ayrıca il temsilcileri ve alt kurul üyelerinin yeni atamalar yapılıncaya kadar görevlerine devam etmeleri kararlaştırıldı.

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