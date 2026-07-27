Böbreklerinize zarar veren 7 yaygın alışkanlık: Vatandaşları yakından ilgilendiriyor! Sebebi yetersiz su

Böbrekler mucizevi özelliklere sahip bir organdır. Böbrekler kanı süzer, mineralleri emer, hormon ve idrar üretir ve bedende sağlıklı bir asit-alkali dengesi oluşturur. Böbrekler olmadan hayatın devam etmesi mümkün değildir. Çinliler böbrekleri temel yaşam enerjisinin merkezi olarak görürler. Bu nedenle böbrek sağlığı aslında genel sağlığı korumakla eşdeğer öneme sahiptir. Eğer böbreklerinizin uzun yıllar boyu sağlıklı çalışmasını istiyorsanız size dikkat etmeniz gereken bir dizi alışkanlıktan bahsetmek istiyoruz.

Böbreklerinize Zarar Verebilecek 7 Yaygın Alışkanlık!

İşte siz farkında olmadan böbreklerinize zarar verebilecek bazı günlük alışkanlıklar:

Çok fazla protein tüketmek:

Yeterli protein almak önemlidir, ancak çok fazla et tüketmek böbrek sağlığınız için zararlı olabilir.

Deniz ürünleri, yumurta ve fındık gibi farklı protein türlerinden daha küçük porsiyonlar yemeye çalışın.

Yüksek sodyumlu yiyecekler tüketmek: Çok fazla tuz tüketmek böbreklerinizin aşırı çalışmasını sağlar. Ayrıca böbrek taşlarına neden olabilir ve tansiyonunuzu yükseltebilir.

Yetersiz su tüketimi, bilinçsiz ilaç kullanımı ve aşırı tuz tüketimi; başta böbrekler olmak üzere tüm vücut sistemini tehdit eden en büyük üç hayati alışkanlık hatasıdır. Kan akışını yavaşlatır, böbreklerin toksinleri süzme görevini zorlaştırır ve idrar yolu enfeksiyonları ile taş oluşum riskini artırır. Yeterli su tüketmemek, bilinçsiz ilaç kullanımı ve aşırı tuz tüketimi gibi yaygın davranışlar zamanla böbreklerin iş yükünü artırabiliyor.

Sigara içmek:

Sigara içmek böbreklerinize kan akışını yavaşlatır ve bu da onların düzgün çalışmamasına neden olabilir. Sigarayı bırakmak için daha fazla beklemeyin, bugün bırakma planınızı oluşturun!

Ülkemizde her 7 kişiden birinde görülen kronik böbrek rahatsızlıklarının en yaygın nedeni, sağlıksız ve bilinçsiz yaşam alışkanlıkları olarak belirtiliyor. Tansiyon ve kandaki alyuvar dengesini sağlayan, vücudu atıklardan arındırma gibi önemli görevleri olan böbreklerin sağlığını korumak için ise bazı pratik önlemler almak önem taşıyor. “9 Mart Dünya Böbrek Günü” öncesinde Memorial Ataşehir Hastanesi Böbrek Nakli uzmanları böbrekleri tehdit eden hatalı davranışlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

Bu yanlışlara dikkat!

Fazla tuz kullanımı: Sağlıklı bir insan için günde 4 gram yemek tuzu tüketimi yeterlidir; ancak dünya oranlarına bakıldığında Türkiye en fazla tuz tüketen ülkelerden biridir. Fazla tuz kullanımının, kan basıncını artırarak kalp ve damar hastalıkları ile birlikte böbrek hastalıklarını da tetiklediği unutulmamalıdır. Bunun için ilk adım olarak masadan tuz kaldırılmalıdır.

Yeterince su içmemek: Su içmek, insan metabolizmasının sağlıklı işleyişi için önemlidir. Vücut susuz kalırsa, ilk olarak böbreklere etki eder. Çünkü su içmemek kan basıncını yavaşlatır. Normal süreçte bir dakikada kalpten pompalanan kanın yüzde 20’si ise böbreklerden geçer. Böylelikle vücudun susuz kalması ile ilk olarak böbrekler alarm verir. Sağlıklı bir insanın günde 1.5-2 litre su içmesi gereklidir. Vücudun ihtiyacı olan suyun alınmaması halsizliğin yanı sıra böbreklerde de taş oluşumuna yol açabilir.

İdrarı tutmak: Su içmek ne kadar rutin bir alışkanlıksa, idrar yapmak da zararlı olan sıvı atıkların atılması için gerekli bir eylemdir. Ancak birçok kişi hijyenik sebepler ya da bir takım yanlış alışkanlıklar sebebiyle idrarını gün içerinde sıklıkla tutmaktadır. İdrar tutmak tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına, mesane yapısının bozulmasına ve böbrek yetmezliğine kadar ilerleyen ciddi tablolara yol açabilmektedir. Bir kişinin normal bir süreçte günde 4-6 kez idrarın yapılması gerekir.

Fazla protein tüketmek: Birçok böbrek hastalığında idrarda atılan protein miktarı artar. İdrardaki bu artmış protein zamanla böbrek yapısında geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir. Bu durumda fazla protein tüketmek, böbrek hastalığının hızlanmasına yol açar. Birçok gencin vücut geliştirme adına kontrolsüz bir şekilde aldığı takviye proteinler de akut böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Sigara içmek: Sigara kullanımı, kalp gibi tamamen damarlardan yapılı bir organ olan böbreklerimizde de damar tıkanıklıklarına yol açar. Dolaylı olarak da kan basıncını artırarak böbreklere zarar verir. Böbrek hastalarında sigara içimi ölüm riskini en az 4 kat artırmaktadır.

Bilinçsiz ilaç kullanmak: Bilinçsiz bir şekilde antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı böbrek yetmezliğine yol açabilmektedir. Doktor tarafından önerilmedikçe asla antibiyotik ve ağrı kesici alınmamalıdır. Aksi durum hekim tarafından önerilmedikçe ağrı kesici olarak etken maddesi parasetamol olan ilaçlar tercih edilmelidir.

Tansiyonu kontrol altında tutmamak: Kan basıncı yüksekliği kalp ve damar hastalıklarına yol açmasının yanı sıra, böbrek yetmezliğine de neden olabilir. Tansiyon hastalarının ilaçlarını kullanmaları, kan basınçları ideal seviyelerde olmadığı sürece bir anlam ifade etmez. Kan basıncı mutlaka büyük 130 ve küçük 80 ve altında olmalıdır.

Böbrekleriniz bu belirtilerle alarm veriyor olabilir!

Ayak bilekleri, el ve yüzde şişme.

Çabuk yorulma.

Bulantı ve kusma.

Geceleri nedensiz yere idrara çıkma ve idrar alışkanlığında değişiklik.

Tansiyonun yüksek olması.

Nefes darlığı, nefes almada zorluk.

Tat almada bozukluk.

Kötü nefes kokusu.