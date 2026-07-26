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Gündem CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!
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CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!

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CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!

CHP'de çalkantılı süreç devam ederken Adana'dan parti yönetimini sarsacak bir istifa haberi geldi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla baba ocağı olarak gördüğü partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aydar, Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan yeni siyasi harekete katıldığını ilan etti.

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı tarafından Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak, Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan yeni siyasi harekete katıldığını duyurdu.

Toplantıda konuşan Aydar, aldığı kararın "uzun yıllara dayanan siyasi mücadelesinin ardından verilmiş en zor ama en onurlu kararlardan biri" olduğunu söyledi.

"SİYASET, GEREKİRSE EN ZOR KARARI VEREBİLMEKTİR"

Aydar, siyaseti hiçbir zaman makam, koltuk ya da rozet olarak görmediğini belirterek, "Siyaset benim için inandığın değerlerin arkasında dimdik durabilmektir. Bedel ödemeyi göze alabilmektir. Gerekirse en zor kararı verebilmektir" diye konuştu.

18 yaşında CHP saflarında siyasete başladığını anlatan Aydar, gençlik yıllarında afiş astığını, sandık başlarında görev yaptığını, CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı görevini üstlendiğini ve 2019 ile 2024 yerel seçimlerinde Ceyhan Belediye Başkanı seçildiğini ifade etti.

"YENİ PARTİ'DE MÜCADELE EDECEĞİM"

Kadir Aydar, Türkiye'nin yeni bir siyasi anlayışa ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan yeni siyasi harekette ve kurulacak yeni partide mücadele etme kararımı da sizlerin huzurunda açıkça ilan ediyorum" diye konuştu.

 

ROZETİNİ GÜRSEL İLÇİ'YE TESLİM ETTİ

Aydar, 18 yaşında CHP'ye katıldığında kendisine parti rozetini takan Gürsel İlçi'ye CHP rozetini teslim etti. Daha sonra Aydar'a, Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partinin rozeti CHP'nin en eski üyelerinden Hıdır Bayrak tarafından takıldı. 

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