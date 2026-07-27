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Gündem Bakan Fidan, Katar ve Pakistan ile görüştü!
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Bakan Fidan, Katar ve Pakistan ile görüştü!

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Bakan Fidan, Katar ve Pakistan ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir'le ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran ile ABD arasındaki müzakere süreci, bölgesel güvenlik ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin gölgesinde önemli diplomatik temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerin ana gündemini, İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere süreci oluşturdu.

Bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı

Diplomatik temaslarda, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Taraflar, Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimlerin önemine vurgu yaparken, bölgede istikrarın korunması için diyalog kanallarının açık tutulmasının gerekliliği üzerinde durdu.

Türkiye diplomasi trafiğini sürdürüyor

Bakan Fidan'ın son dönemde yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin, bölgede artan gerilimin azaltılmasına yönelik temasların önemli bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel aktörlerle temaslarını sürdürerek diplomatik çözüm arayışlarını desteklediği belirtiliyor.

Katar'ın bölgedeki arabuluculuk rolü ile Pakistan'ın İslam dünyasındaki etkili konumu dikkate alındığında, gerçekleştirilen görüşmelerin bölgesel istikrar açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmelerde tarafların bölgedeki gelişmeleri yakından takip etme ve diplomatik istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

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