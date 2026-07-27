Su kaynağı: Çelik gibi yapan o kabuk, damarları gençleştiriyor! Meğer yıllardır çöp diye atıldı

Mutfak dünyasında ve beslenme alışkanlıklarımızda yaptığımız en büyük hatalardan biri, meyve ve sebzelerin en şifalı kısımlarını "kabuk" veya "çöp" diyerek ziyan etmek. Uzmanların ve biyokimya araştırmalarının son dönemde üzerinde en çok durduğu konulardan biri ise yıllarca düşünmeden çöpe attığımız sarımsak ve soğan kabukları. Dişlerinden bile daha yüksek oranda antioksidan ve kuersetin barındıran bu kabuklar, hücresel boyutta yaşlanmayı geciktirerek adeta doğal bir gençlik iksiri görevi görüyor. Peki, çöp diye attığımız bu kabuklar vücuda nasıl fayda sağlıyor ve nasıl tüketilmeli? İşte detaylar...