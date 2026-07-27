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Sinop’ta eski hastanenin yıkımına başlandı! Yerine depreme dayanıklı yepyeni bina yapılacak İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türkiye kaçıncı sırada? Su kaynağı: Çelik gibi yapan o kabuk, damarları gençleştiriyor! Meğer yıllardır çöp diye atıldı Türkiye’den patır patır KAAN almak için sözleşme imzalamışlardı! Müslüman ülke, sürpriz bir şekilde İtalya’yı seçti Zirvedeki saklı mavi! Doğaseverlerin yeni rotası: Çalyan Buzul Gölü Hantal yapı tarihe karıştı: Kurumdan şirkete dönüşen MKE, dünya devlerini geride bıraktı Su konusunda yana yakıla Türkiye'nin kapısını çalmışlardı: Su kaynaklarını vurmaya başladılar Esad Coşan hoca efendi dualarla anıldı! Yüzlerce kişi katıldı! Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır
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Su kaynağı: Çelik gibi yapan o kabuk, damarları gençleştiriyor! Meğer yıllardır çöp diye atıldı

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Su kaynağı: Çelik gibi yapan o kabuk, damarları gençleştiriyor! Meğer yıllardır çöp diye atıldı

Mutfakta her gün farkında olmadan çöpe gönderdiğimiz soğan meğer tam bir gençlik ilacıymış. Suyun İçerdiği antioksidan oranıyla cildi yenileyen ve yaşlanmayı durduran bu gizli kaynağa inanamayacaksınız. İçindeki kuersetin maddesiyle hücreleri baştan aşağı tazeleyen ve bağışıklığı çelik gibi yapan o kabuklu su...Sarımsak, soğan suyu, bağışıklığı güçlendirir, iltihaplanmayı azaltır ve sindirimi destekler.

#1
Foto - Su kaynağı: Çelik gibi yapan o kabuk, damarları gençleştiriyor! Meğer yıllardır çöp diye atıldı

Mutfak dünyasında ve beslenme alışkanlıklarımızda yaptığımız en büyük hatalardan biri, meyve ve sebzelerin en şifalı kısımlarını "kabuk" veya "çöp" diyerek ziyan etmek. Uzmanların ve biyokimya araştırmalarının son dönemde üzerinde en çok durduğu konulardan biri ise yıllarca düşünmeden çöpe attığımız sarımsak ve soğan kabukları. Dişlerinden bile daha yüksek oranda antioksidan ve kuersetin barındıran bu kabuklar, hücresel boyutta yaşlanmayı geciktirerek adeta doğal bir gençlik iksiri görevi görüyor. Peki, çöp diye attığımız bu kabuklar vücuda nasıl fayda sağlıyor ve nasıl tüketilmeli? İşte detaylar...

#2
Foto - Su kaynağı: Çelik gibi yapan o kabuk, damarları gençleştiriyor! Meğer yıllardır çöp diye atıldı

Genellikle yemek yaparken soyup hemen çöpe fırlattığımız o incecik kağıtsı kabuklar, aslında bitkinin kendini dış etkenlerden korumak için ürettiği en yoğun antioksidan kalkanıdır.

#3
Foto - Su kaynağı: Çelik gibi yapan o kabuk, damarları gençleştiriyor! Meğer yıllardır çöp diye atıldı

Sarımsak ve soğan kabukları, doğadaki en güçlü antioksidanlardan biri olan kuersetin (quercetin) maddesi bakımından zengindir. Kuersetin, vücutta serbest radikallerin sebep olduğu hücresel hasarı onarır. Cilt dokusunun kolajen yapısını destekleyerek kırışıklık oluşumunu ve hücresel yaşlanmayı yavaşlatır.

#4
Foto - Su kaynağı: Çelik gibi yapan o kabuk, damarları gençleştiriyor! Meğer yıllardır çöp diye atıldı

Kabuklarda bulunan zengin flavonoidler, kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur. Kötü kolesterolü dengeleyerek damar sertleşmesinin önüne geçer ve tansiyonu dengeleyici etki gösterir. Güçlü anti-enflamatuar özellikleri sayesinde vücuttaki kronik iltihaplanmayı hafifletir. Özellikle eklem ağrıları çekenler ve vücudunda ödem toplayanlar için doğal bir rahatlatıcıdır. "ÇÖP" DEDİĞİMİZ KABUKLAR NASIL TÜKETİLMELİ? Kabukları doğrudan çiğnemek mümkün olmasa da onları mutfakta şifalı birer iksire dönüştürmek çok kolay: Şifalı Kabuk Çayı: Organik ve temiz sarımsak/soğan kabuklarını güzelce yıkayın. Kaynamış suyun içine atıp 8-10 dakika demlenmeye bırakın. Süzdükten sonra içine birkaç damla limon ve çay kaşığı bal ekleyerek akşamları içebilirsiniz. Çorba veya et suyu pişirirken yıkanmış sarımsak ve soğan kabuklarını tencereye atın. Yemek pişip altı kapatılmadan önce kabukları süzerek çıkarın. Tüm antioksidan ve besin değeri yemeğin suyuna geçecektir. Bu yöntemi uygularken kullanacağınız sarımsak ve soğanların kimyasal tarım ilacına (pestisit) maruz kalmamış, tercihen organik veya taze yerli mahsul olmasına özen gösterin. Tüketmeden önce kabukları bol su ile yıkamayı unutmayın!

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