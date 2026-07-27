Su kaynağı: Çelik gibi yapan o kabuk, damarları gençleştiriyor! Meğer yıllardır çöp diye atıldı
Mutfakta her gün farkında olmadan çöpe gönderdiğimiz soğan meğer tam bir gençlik ilacıymış. Suyun İçerdiği antioksidan oranıyla cildi yenileyen ve yaşlanmayı durduran bu gizli kaynağa inanamayacaksınız. İçindeki kuersetin maddesiyle hücreleri baştan aşağı tazeleyen ve bağışıklığı çelik gibi yapan o kabuklu su...Sarımsak, soğan suyu, bağışıklığı güçlendirir, iltihaplanmayı azaltır ve sindirimi destekler.