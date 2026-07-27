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Gündem Aralarında Uğur Dündar ve Gülben Ergen de var... 5 ünlü daha ahbaplar için ifadeye çağrıldı
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Aralarında Uğur Dündar ve Gülben Ergen de var... 5 ünlü daha ahbaplar için ifadeye çağrıldı

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Aralarında Uğur Dündar ve Gülben Ergen de var... 5 ünlü daha ahbaplar için ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in ifadeye çağrılacakları belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, soruşturma çerçevesinde gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrılması bekleniyor.

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