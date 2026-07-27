Salataya sadece bu besinleri koyun: Demir emilimi en üst seviyeye çıkar! Mideyi yakıyor, mide ekşimesi yapar

1. Mide Kapakçığını Gevşetir (Reflü Tetikleyicisi) Sirke ve domates gibi yüksek asitli gıdalar mide asidini artırır ve mide kapakçığını (alt özofagus sfinkteri) gevşeterek mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasına, yani reflüye yol açar. Bu tür besinler hem kapak kasının görevini zayıflatır hem de yemek borusunu tahriş eder. Özellikle aç karnına tüketilen salatalarda yer alan bu besinler ve keskin endüstriyel nar ekşileri/yoğun sirke, midenin iç çeperini uyararak aşırı asit salgılanmasına (hiperasidite) neden olur. Hassas veya gastritli bir midede bu durum kısa sürede kramp ve yanmaya dönüşür. Mideden sonra bağırsaklara geçtiğinde hızlıca fermente olarak yoğun gaz ve karın şişkinliğine yol açar.