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Salataya sadece bu besinleri koyun: Demir emilimi en üst seviyeye çıkar! Mideyi yakıyor, mide ekşimesi yapar

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Salataya sadece bu besinleri koyun: Demir emilimi en üst seviyeye çıkar! Mideyi yakıyor, mide ekşimesi yapar

Özellikle yaz aylarında serinlemek ve hafif beslenmek için ilk tercihimiz bol yeşillikli salatalar oluyor. Ancak "sağlıklı" düşüncesiyle tabağımıza eklediğimiz bazı malzemeler, hassas bir mideye sahip olanlar için günü kâbusa çevirebilir. Salatanın lezzeti için yetersiz kaldığında artırmak için sıkça koyulan bu besinler mide asidini anında coşturan besinler yerine sadece maydanoz, roka, ıspanak ve kuru mercimek tüketin. Böyle yapılarak demir emilimi en üst seviyeye çıkar...

#1
Foto - Salataya sadece bu besinleri koyun: Demir emilimi en üst seviyeye çıkar! Mideyi yakıyor, mide ekşimesi yapar

Mide ekşimesi ve reflü şikayeti olanların yemek masalarında salatadan mezelere kadar her şeye dikkat etmeleri gerekiyor. Salatanın lezzet sırrı olarak görülen ama mideyi adeta cayır cayır yakan o malzeme hakkında uzmanlardan kritik uyarı geldi.

#2
Foto - Salataya sadece bu besinleri koyun: Demir emilimi en üst seviyeye çıkar! Mideyi yakıyor, mide ekşimesi yapar

Diyet yapanların, formunu korumak isteyenlerin ve yaz sıcaklarında hafif beslenmeyi seçenlerin vazgeçilmezi hiç şüphesiz taze salatalardır. Ancak binbir emekle hazırladığınız o kâse dolusu şifa, bazen yedikten hemen sonra göğüste yanma, boğaza doğru yükselen ekşime ve şişkinlik krizine dönüşebiliyor. Beslenme uzmanları ve gastroenterologlar, salatalara lezzet katması için düşünmeden eklenen tek bir malzemenin mide asidini tavan yaptırdığı konusunda uyarıyor. Peki, ferahlatıcı bir salatayı adeta "mide düşmanına" çeviren o gizli malzeme hangisi? İşte yanıtı ve mideyi koruma yöntemleri...

#3
Foto - Salataya sadece bu besinleri koyun: Demir emilimi en üst seviyeye çıkar! Mideyi yakıyor, mide ekşimesi yapar

Salataların vazgeçilmezi olan ve yüksek demir içeren en popüler yeşillikler roka, maydanoz, tspanak (çiğ) ve semizotudur. Bu bitkisel demir kaynaklarının vücut tarafından kullanılabilmesi için bol limon veya domates gibi C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketilmesi gerekir. Dikkat sirke ve domates gibi asitli malzemeler yüzünden mide mukozasını tahriş edebilir. İçerdikleri yüksek orandaki kükürtlü bileşikler (fermentabl oligosakkaritler) nedeniyle mide mukozasını doğrudan tahriş eder.

#4
Foto - Salataya sadece bu besinleri koyun: Demir emilimi en üst seviyeye çıkar! Mideyi yakıyor, mide ekşimesi yapar

1. Mide Kapakçığını Gevşetir (Reflü Tetikleyicisi) Sirke ve domates gibi yüksek asitli gıdalar mide asidini artırır ve mide kapakçığını (alt özofagus sfinkteri) gevşeterek mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasına, yani reflüye yol açar. Bu tür besinler hem kapak kasının görevini zayıflatır hem de yemek borusunu tahriş eder. Özellikle aç karnına tüketilen salatalarda yer alan bu besinler ve keskin endüstriyel nar ekşileri/yoğun sirke, midenin iç çeperini uyararak aşırı asit salgılanmasına (hiperasidite) neden olur. Hassas veya gastritli bir midede bu durum kısa sürede kramp ve yanmaya dönüşür. Mideden sonra bağırsaklara geçtiğinde hızlıca fermente olarak yoğun gaz ve karın şişkinliğine yol açar.

#5
Foto - Salataya sadece bu besinleri koyun: Demir emilimi en üst seviyeye çıkar! Mideyi yakıyor, mide ekşimesi yapar

Salatanızdan soğanın lezzetinden vazgeçmek zorunda değilsiniz; sadece hazırlama yöntemini değiştirmeniz yeterli: Sos Dengesine Dikkat: Asit oranı yüksek hazır nar ekşileri yerine sızma zeytinyağı tercih edin. Eğer salata yedikten sonra sürekli olarak mide yanması, gaz veya geğirme şikâyeti yaşıyorsanız, Sadece, tabağınızdaki çiğ domates (yüksek asit) ve turp gibi gıdalara da hassasiyetiniz olabilir. sadece maydanoz, roka, ıspanak ve kuru mercimek olup, tüketildiğinde demir emilimi en üst seviyeye çıkar.

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