Salataya sadece bu besinleri koyun: Demir emilimi en üst seviyeye çıkar! Mideyi yakıyor, mide ekşimesi yapar
Özellikle yaz aylarında serinlemek ve hafif beslenmek için ilk tercihimiz bol yeşillikli salatalar oluyor. Ancak "sağlıklı" düşüncesiyle tabağımıza eklediğimiz bazı malzemeler, hassas bir mideye sahip olanlar için günü kâbusa çevirebilir. Salatanın lezzeti için yetersiz kaldığında artırmak için sıkça koyulan bu besinler mide asidini anında coşturan besinler yerine sadece maydanoz, roka, ıspanak ve kuru mercimek tüketin. Böyle yapılarak demir emilimi en üst seviyeye çıkar...