İran İngiltere'yi uyardı: Hedefimiz olursunuz

İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Muhibbi, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarına destek veren ülkelere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Muhibbi, başta İngiltere olmak üzere Körfez ülkeleri ve Washington'a destek veren diğer devletlerin, bu tutumlarını sürdürmeleri halinde İran açısından "meşru hedef" sayılacağını ifade etti.

İran'ın olası tüm gelişmelere karşı ayrı ayrı hazırlanmış planları bulunduğunu belirten Muhibbi, ülkesinin güvenliğini tehdit eden hiçbir adıma karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

İngiltere'deki üsler hedef olabilir

Muhibbi, ABD'ye ait B-1 bombardıman uçaklarının son dönemde İngiltere'deki hava üslerini kullanmasına dikkat çekerek, bu askeri iş birliğinin devam etmesi halinde İngiltere'nin de İran'ın hedef listesine girebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında İngiliz askeri üslerinin kullanılmasına izin verdiğinin belirtilmesi, Tahran yönetiminin tepkisini daha da artırdı.

Hürmüz Boğazı açıklaması

Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere de değinen Muhibbi, daha önce yapılan mutabakatlara göre deniz trafiğinin İran'ın belirleyeceği kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin bu anlaşmayı ihlal ederek boğaz geçişleri için farklı bir deniz koridoru ilan ettiğini öne süren Muhibbi, Devrim Muhafızları'nın kurallara uymayan gemilerin geçişini engellediğini ve ilgili gemiye müdahalede bulunduğunu ifade etti.

"Nasr 2 Operasyonu" başlatıldı

ABD'nin anlaşmalara uymak yerine İran kıyıları, adaları ve bazı radar sistemlerine saldırılar düzenlediğini savunan Muhibbi, Devrim Muhafızları'nın operasyonlarının Washington'ı yükümlülüklerine dönmeye zorlamayı amaçladığını belirtti.

Bu kapsamda "Nasr 2 Operasyonu"nun başlatıldığını açıklayan Muhibbi, operasyonun belirlenen hedefler doğrultusunda sürdüğünü söyledi.

İsrail'e suçlama

Muhibbi açıklamasında İsrail'i de hedef alarak, Tel Aviv yönetiminin "kışkırtıcı adımlar ve yanıltıcı bilgilerle" ABD'yi bölgede tutmaya çalıştığını öne sürdü. İsrail'in İran ile doğrudan yaşanacak bir çatışmanın sonuçlarının farkında olduğunu savunan Muhibbi, buna rağmen gerilimi tırmandıracak girişimlerde bulunduğunu iddia etti.