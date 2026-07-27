  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerbaycan'dan flaş Türkiye kararı: 'Bu iş sadece Kaan'la olmaz' deyip kritik hamleyi yaptılar Dünyada emsali yok: Bulutların üstündeki yaylaya akın ediyorlar! Milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete'de! Zam farkları ne zaman ödenecek? Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır Alevler iki ülkeyi kuşattı! 330 binden fazla kişi evinden oldu Patnos Devlet Hastanesinde örnek proje ABD'nin etekleri tutuşacak: Çin'in gizli silahı ilk kez göründü! Arap Birliği’nden Trump’a acil çağrı: Siyonist zorbalık bölgeyi felakete sürüklüyor! İsrail vahşetini durdurun
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Psikologlar çift arasında şiddetli tartışma konusu olan 3 cümleyi açıkladı! Yapıyorsanız alarm zilleri çalıyor olabilir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Psikologlar çift arasında şiddetli tartışma konusu olan 3 cümleyi açıkladı! Yapıyorsanız alarm zilleri çalıyor olabilir

Her ilişkide ve evlilikte tartışmaların yaşanması son derece doğaldır; hatta uzmanlara göre sağlıklı bir iletişimin de göstergesidir. Şiddetli şekilde tartışmanın "nasıl" yapıldığı, ilişkinin geleceğini belirleyen ana unsurdur. Evli çift arasında şiddetli tartışmanın işte nedenleri...

#1
Foto - Psikologlar çift arasında şiddetli tartışma konusu olan 3 cümleyi açıkladı! Yapıyorsanız alarm zilleri çalıyor olabilir

Psikologlar ve çift terapistleri, öfke anında sarf edilen bazı kalıplaşmış cümlelerin masum bir fikir ayrılığını partnerler arasında duygusal bir kopuşa dönüştürdüğünü vurguluyor. Farkında olmadan kullanılan bu cümleler, zamanla sevgiyi zedeliyor ve güven bağını koparıyor. Peki, uzmanların uyardığı ve ilişkinin alarm verdiğini gösteren o 3 tehlikeli cümle hangisi? İşte detaylar...

#2
Foto - Psikologlar çift arasında şiddetli tartışma konusu olan 3 cümleyi açıkladı! Yapıyorsanız alarm zilleri çalıyor olabilir

ŞDDETLİ TARTIŞIRKEN İLİŞKİYİ TEHLİKEYE SOKAN 3 CÜMLE 1. "SEN ZATEN HER ZAMAN BÖYLESİN!" (VEYA "HİÇBİR ZAMAN...") Neden Tehlikeli? Tehlike çanları çalıyor olabilir... İçinde "her zaman" veya "hiçbir zaman" geçen genellemeler, o anki spesifik sorunu çözmeyi imkânsız kılar. Karşı tarafı doğrudan kişilik olarak hedef alır ve geneller.

#3
Foto - Psikologlar çift arasında şiddetli tartışma konusu olan 3 cümleyi açıkladı! Yapıyorsanız alarm zilleri çalıyor olabilir

Psikolojik Etkisi: Eşiniz bu cümleyi duyduğunda, ne yaparsa yapsın sizin gözünüzde değişmeyeceğini düşünür ve çabalamayı bırakır. Yapıcı bir tartışma yerine savunma mekanizmasını harekete geçirir. Doğru Alternatif: Sorunu kişiliğe değil, olaya indirgeyin. "Sen her zaman umursamazsın" demek yerine, "Şu an bu konunun geçiştirilmesi beni değersiz hissettiriyor" diyerek kendi hissiniz üzerinden konuşun.

#4
Foto - Psikologlar çift arasında şiddetli tartışma konusu olan 3 cümleyi açıkladı! Yapıyorsanız alarm zilleri çalıyor olabilir

"SENİNLE KONUŞMAYA DEĞMEZ / NE HALİN VARSAN GÖR!" Neden Tehlikeli? Psikolojide "Duvar Örme" (Stonewalling) veya duygusal olarak ortamı terk etme olarak adlandırılır. Karşı tarafa "senin fikrin, hissin ve varlığın benim için önemsiz" mesajı verir. Psikolojik Etkisi: İletişim kanalını tamamen kapatmak, partnerde derin bir çaresizlik ve öfke yaratır. Çözülmeyen sorunlar halının altına süpürülür ve bir sonraki patlamanın zeminini hazırlar. Doğru Alternatif: Öfkeniz çok yüksekse iletişimi tamamen kesmek yerine mola isteyin: "Şu an çok öfkeliyim ve seni kırmak istemiyorum. Biraz sakinleşip 1 saat sonra bu konuyu tekrar konuşalım." "BAK BÜYÜTÜYORSUN, ABARTACAK BİR ŞEY YOK!" (GÖRÜNMEZ KILMA) Neden Tehlikeli? Partnerinizin hissettiği kırgınlığı, öfkeyi veya kaygıyı geçersiz kılmaktır. Onun gerçekliğini yok sayarak üstünlük kurma çabasıdır. Psikolojik Etkisi: "Sen yanlış hissediyorsun, duyguların saçma" mesajı alan taraf, zamanla duygu ve düşüncelerini paylaşmaktan vazgeçer. Bu durum ilişkide yalnızlaşmayı ve duygusal mesafe açılmasını tetikler. Doğru Alternatif: Onunla aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz ama hissettiği duyguya saygı duyun. "Ben olaya bu açıdan bakmıyorum ama senin neden bu kadar kırıldığını/üzüldüğünü anlamaya çalışıyorum" demek bağı korur. Psikologlar, tartışmalardaki en büyük amacın "haklı çıkmak" değil, "birbirini anlamak" olması gerektiğini hatırlatıyor. Çiftlerin unutmaması gereken temel kural: Siz birbirinize karşı değil, soruna karşı aynı takımdasınız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün yaklaşıyor
Gündem

Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün yaklaşıyor

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı. Araç sahiplerinin, gecikme faiziyle karşı karşıya ka..
Brezilya'dan ABD'ye şok cevap! Taleplerini kabul etmediler
Dünya

Brezilya'dan ABD'ye şok cevap! Taleplerini kabul etmediler

Brezilya hükümeti, ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkeye gelmek isteyen ABD Dışişleri Bakanlığından iki yetkili..
Türkiye'den İspanya'ya dost eli! Yangın söndürme uçakları havalandı!
Gündem

Türkiye'den İspanya'ya dost eli! Yangın söndürme uçakları havalandı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele eden dost ülke İspanya'nın yardım çağrısı üzerine 2 yangın söndürme uçağ..
Türkiye'den sonra o ülke de izin vermedi! LGBT temalı kruvaziyer limana alınmadı
Gündem

Türkiye'den sonra o ülke de izin vermedi! LGBT temalı kruvaziyer limana alınmadı

Türkiye'nin ardından Mısır da LGBT temalı kruvaziyer gemisinin limana yanaşmasına izin vermedi. İstanbul ve Kuşadası programı iptal edilen g..
Kacır’dan ‘Terminal İstanbul’ müjdesi: Dünyanın en büyük girişimcilik merkezi açılıyor
Ekonomi

Kacır’dan ‘Terminal İstanbul’ müjdesi: Dünyanın en büyük girişimcilik merkezi açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’yi küresel teknoloji ve girişimcilik üssü haline getirme hedefinin önemli adımlarında..
20’den fazla ülke katılıyor! Filistin Konvoyu yola çıkacak
Aktüel

20’den fazla ülke katılıyor! Filistin Konvoyu yola çıkacak

Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katıldığı Filistin Konvoyu, ilk du..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23