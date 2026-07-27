Psikologlar çift arasında şiddetli tartışma konusu olan 3 cümleyi açıkladı! Yapıyorsanız alarm zilleri çalıyor olabilir

"SENİNLE KONUŞMAYA DEĞMEZ / NE HALİN VARSAN GÖR!" Neden Tehlikeli? Psikolojide "Duvar Örme" (Stonewalling) veya duygusal olarak ortamı terk etme olarak adlandırılır. Karşı tarafa "senin fikrin, hissin ve varlığın benim için önemsiz" mesajı verir. Psikolojik Etkisi: İletişim kanalını tamamen kapatmak, partnerde derin bir çaresizlik ve öfke yaratır. Çözülmeyen sorunlar halının altına süpürülür ve bir sonraki patlamanın zeminini hazırlar. Doğru Alternatif: Öfkeniz çok yüksekse iletişimi tamamen kesmek yerine mola isteyin: "Şu an çok öfkeliyim ve seni kırmak istemiyorum. Biraz sakinleşip 1 saat sonra bu konuyu tekrar konuşalım." "BAK BÜYÜTÜYORSUN, ABARTACAK BİR ŞEY YOK!" (GÖRÜNMEZ KILMA) Neden Tehlikeli? Partnerinizin hissettiği kırgınlığı, öfkeyi veya kaygıyı geçersiz kılmaktır. Onun gerçekliğini yok sayarak üstünlük kurma çabasıdır. Psikolojik Etkisi: "Sen yanlış hissediyorsun, duyguların saçma" mesajı alan taraf, zamanla duygu ve düşüncelerini paylaşmaktan vazgeçer. Bu durum ilişkide yalnızlaşmayı ve duygusal mesafe açılmasını tetikler. Doğru Alternatif: Onunla aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz ama hissettiği duyguya saygı duyun. "Ben olaya bu açıdan bakmıyorum ama senin neden bu kadar kırıldığını/üzüldüğünü anlamaya çalışıyorum" demek bağı korur. Psikologlar, tartışmalardaki en büyük amacın "haklı çıkmak" değil, "birbirini anlamak" olması gerektiğini hatırlatıyor. Çiftlerin unutmaması gereken temel kural: Siz birbirinize karşı değil, soruna karşı aynı takımdasınız.