  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
27 Temmuz 2000: Abdülkadir Karahan'ın vefatı (Akademisyen) Trump’tan iddialara tepki! Dünyadaki herkesten daha fazla var Brezilya ve Arjantin arasında soğuk rüzgarlar! Yahudi sevici Milei kriz çıkardı İran'dan Ukrayna'ya sert sözler! Karşılıksız kalmayacak Yaptırımlar kaldırılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş CENTCOM’dan garip açıklama! Vuracak hedef kalmamış Aracılar devreye girdi! Hürmüz düğümü çözülebilir Arap Birliği’nden Trump’a kritik çağrı! “Orta Doğu patlama noktasına ilerliyor” CHP'de sahte üye skandalında itiraf geldi! Ajans sahibi figüran taşıdığını doğruladı! Fransa'dan yola çıkan konvoyun sıradaki durağı Türkiye! Srebrenitsa’dan Filistin’e vicdan yolculuğu
Dünya Türkiye konusunda Trump’a yalvaracak! ‘Ağlama duvarı’nı Washington'a taşıyor
Dünya

Türkiye konusunda Trump’a yalvaracak! ‘Ağlama duvarı’nı Washington'a taşıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye konusunda Trump’a yalvaracak! ‘Ağlama duvarı’nı Washington'a taşıyor

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail'in eli kanlı elebaşısı Binyamin Netanyahu, en sadık hizmetkârı Donald Trump ile görüşecek. Netanyahu'nun Washington ziyaretinde, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmamasını ve Ankara'ya F-35 satışının durdurulmasını isteyeceği belirtiliyor.

İsrail elebaşısı Binyamin Netanyahu resmi temaslarda bulunmak üzere bugün ABD'nin başkenti Washington'a gidecek.

Netanyahu'nun yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Washington programı kapsamında kısa süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenecek cenaze törenine de katılacağı bildirildi.

Netanyahu'nun Washington ziyaretinde, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmamasını ve Ankara'ya F-35 satışının durdurulmasını isteyeceği belirtiliyor.

Ankara'nın Afrika hamleleri İsrail'in hareket alanını daralttı!
Ankara'nın Afrika hamleleri İsrail'in hareket alanını daralttı!

Gündem

Ankara'nın Afrika hamleleri İsrail'in hareket alanını daralttı!

Netanyahu'yu çıldırtacak haber! İsrail'den radikal itiraf
Netanyahu'yu çıldırtacak haber! İsrail'den radikal itiraf

Dünya

Netanyahu'yu çıldırtacak haber! İsrail'den radikal itiraf

İsrail kabinesinde Gazze çatlağı! Ben-Gvir'in skandal sözlerine yanıt gecikmedi!
İsrail kabinesinde Gazze çatlağı! Ben-Gvir'in skandal sözlerine yanıt gecikmedi!

Gündem

İsrail kabinesinde Gazze çatlağı! Ben-Gvir'in skandal sözlerine yanıt gecikmedi!

Şara'dan İsrail açıklaması! Güvenlik anlaşması mesajı, Erdoğan detayı dikkat çekti
Şara'dan İsrail açıklaması! Güvenlik anlaşması mesajı, Erdoğan detayı dikkat çekti

Gündem

Şara'dan İsrail açıklaması! Güvenlik anlaşması mesajı, Erdoğan detayı dikkat çekti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23