Türkiye konusunda Trump’a yalvaracak! ‘Ağlama duvarı’nı Washington'a taşıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail'in eli kanlı elebaşısı Binyamin Netanyahu, en sadık hizmetkârı Donald Trump ile görüşecek. Netanyahu'nun Washington ziyaretinde, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmamasını ve Ankara'ya F-35 satışının durdurulmasını isteyeceği belirtiliyor.
İsrail elebaşısı Binyamin Netanyahu resmi temaslarda bulunmak üzere bugün ABD'nin başkenti Washington'a gidecek.
Netanyahu'nun yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği belirtiliyor.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Washington programı kapsamında kısa süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenecek cenaze törenine de katılacağı bildirildi.
Netanyahu'nun Washington ziyaretinde, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmamasını ve Ankara'ya F-35 satışının durdurulmasını isteyeceği belirtiliyor.